Где в Испании отдыхают местные жители: 5 секретных направлений

Многие путешественники, планируя отпуск в Испании, выбирают Барселону, Майорку или побережье Коста-дель-Соль. В то же время сами испанцы нередко отдыхают в менее известных местах, где можно насладиться морем без огромных толп.

Видео дня

Такие направления предлагают не только живописные пляжи, но и богатую гастрономию, исторические достопримечательности и настоящий местный колорит. Как отмечает Travel Off Path, если хочется увидеть другую Испанию, стоит обратить внимание на следующие пять курортов.

Сан-Себастьян

Сан-Себастьян, или Доностия, считается одним из самых красивых городов на севере Испании. Курорт расположен на берегу живописного залива в Стране Басков и славится золотистыми пляжами, историческим центром и знаменитой набережной.

Однако наибольшую известность городу принесла кухня. Здесь сосредоточена одна из самых высоких в мире концентраций ресторанов, отмеченных звездами Michelin. Туристам рекомендуют попробовать традиционные пинчос, закуску "гильда", а также местное блюдо из краба – txangurro.

Особую атмосферу создаёт район Парте-Вьеха с его старинными улочками, каменными домами, винными барами и небольшими лавками.

Хихон

На северном побережье Испании расположен Хихон – город, который пока не стал массовым туристическим направлением. Здесь чаще можно услышать испанский или астурийский язык, чем английский, а иностранных туристов значительно меньше.

Старейший район Симадевилья привлекает узкими улочками, традиционными тавернами и рыбацкой историей. А просторный пляж Сан-Лоренсо с длинной набережной и элегантными историческими отелями считается одним из лучших на севере страны.

Прохладные воды Атлантического океана делают это место особенно приятным даже в самые жаркие летние дни.

Портоколом

Несмотря на популярность Майорки, восточная часть острова остается гораздо спокойнее известных туристических курортов. Именно здесь расположен Портоколом – старинный рыбацкий городок с одним из наиболее хорошо сохранившихся портов острова.

Вдоль набережной расположены разноцветные дома, уютные кафе и лодочные причалы, которые создают классический средиземноморский пейзаж. Неподалеку находится бухта Кала Марсаль с прозрачной бирюзовой водой и сосновыми рощами.

Любителям красивых видов стоит посетить исторический маяк Эль-Фаро, откуда открывается один из самых эффектных закатов на Майорке.

Санлукар-де-Баррамеда

Санлукар-де-Баррамеда – одно из самых любимых пляжных направлений жителей Андалусии. Хотя летом здесь довольно многолюдно, атмосфера остаётся гораздо спокойнее, чем в популярных Марбелье или Малаге.

Главным местом отдыха считается пляж Бахо-де-Гия, куда часто приезжают жители Севильи. Молодежная атмосфера, многочисленные рестораны и оживленная ночная жизнь делают курорт привлекательным в течение всего года.

Помимо пляжей, стоит посетить крепость Кастильо-де-Сантьяго XV века и исторический район Баррио-Альто с традиционными белыми домами.

Ла-Корунья

Ла-Корунья в Галисии удачно сочетает пляжный отдых и богатое культурное наследие. Город известен под названием "Стеклянный город" благодаря многочисленным домам с характерными застекленными балконами, которые сверкают на солнце.

В нескольких минутах ходьбы от центральной площади Пласа-де-Мария-Пита находится один из лучших городских пляжей региона – Плайя-дель-Орсан. Вдоль побережья простирается живописная набережная, ведущая к знаменитой Башне Геркулеса – самому старому в мире римскому маяку, который до сих пор выполняет свою функцию.

OBOZ.UA ранее писал о самых привлекательных пляжах Греции, поражающих своими пейзажами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.