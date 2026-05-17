Где самая вкусная еда в мире: путешественники назвали страну-фаворитку

Иногда отпуск способен изменить не только то, как вы смотрите на мир, но и то, как вы чувствуете его на вкус. И эксперты назвали страну в Европе, куда вам обязательно нужно попасть, если вы хотите перевернуть свои представления о вкусной еде.

Издание Travel and Leisure опросило десятку знатоков и почти все они вспомнили одно и то же название – Италия. Поскольку это страна, где тарелка пасты из трех простых ингредиентов или обычный кусочек пиццы способны заставить вас замереть от восторга и стоят при этом всего несколько евро, ее слава как кулинарной столицы мира кажется вполне объяснимой.

"Итальянская кухня – это больше, чем просто еда, это душевный социальный ритуал, который объединяет семьи и общины, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от дедушек и бабушек к внукам", – рассказала Анита Каньяццо, основательница и управляющий директор The Secret Explorer. Для Каньяццо то, что возвышает итальянскую кухню над всеми другими – это забота и терпение, вовлеченные в процесс приготовления. "Многие блюда требуют часов, а то и дней тщательного приправления и приготовления, что помогает сохранить полный вкус и питательную ценность полезных ингредиентов, которые часто являются местными и сезонными", – объяснила она.

И действительно этот процесс и забота настолько важны для идентичности Италии, что недавно она стала первой страной, чью национальную кухню ЮНЕСКО признало частью списка нематериального культурного наследия. Отличие было получено не за какое-то одно блюдо, а скорее за то невероятное многообразие вещей, которые люди могут здесь попробовать.

"Италия, пожалуй, имеет самую страстную культуру питания в мире", – говорит Майкл Ковник, генеральный директор Culture Discovery Vacations, который провел 41 год, путешествуя между США и Италией. При этом он посоветовал гостям страны, которые действительно хотят познать местные кулинарные традиции, полностью игнорировать туристические зоны. "Заходите в любую маленькую семейную тратторию, где снаружи нет меню на английском языке. Там неизменно будет настоящий местный принцип "от фермы к столу", даже если об этом нигде не написано", – объяснил он.

Клаудия Тавани, основательница Strictly Sardinia, согласилась с этими мыслями, добавив, что именно многообразие делает Италию страну таким особенным местом для путешествий и вечеров. Если есть возможность, она рекомендует передвигаться по стране автомобилем и пробовать как можно больше местных блюд. "Каждый городок, село и даже каждая семья имеет свои собственные рецепты, которые часто передаются из поколения в поколение", – поделилась эксперт. Тавани привела в пример свою родную Сардинию, где любимую пасту кулурджонес готовят по-разному в каждом селе региона Ольястра. Однако она также отметила, что ни в коем случае не стоит обходить стороной и невероятно простые блюда. "Вспомните пасту качо-э-пепе", – сказала она.

И действительно, именно эта простота является секретным ингредиентом Италии. Лори Елена Майя, организатор роскошных путешествий, которая уже десять лет живет в тосканской деревне Монтефоллонико, описывает это как "своеобразную тихую уверенность". Она добавляет: "Ничто не является чрезмерно сложным, все сделано качественно и с любовью".

Если у вас есть время посетить только одно место, Болонья, пожалуй, имеет наибольшие основания называться ключевым кулинарным центром Италии. "Даже сами итальянцы соглашаются, что Болонья — это столица кухни внутри страны", – говорит Кэт Смит, местная жительница и соучредитель Mamma Mia Indeed. Это подтверждается серьезным списком блюд, корни которых именно здесь: лазанья, тальятеле с рагу, тортеллини, мортаделла, сыр Пармезан и пармская ветчина. "Ничто не сравнится с возможностью съесть настоящую вещь там, откуда она происходит", – добавила Смит.

Хотя Флоренция выдвигает не менее весомые аргументы, по мнению Кенни Данна, основателя Eating Europe. "Что делает Флоренцию чрезвычайной, так это разнообразие ее предложений; здесь есть вкусные, аутентичные варианты в каждом классе и категории", – сказал он. "Вы можете зайти в траторию, которой владеют несколько поколений и которая не менялась в течение пятидесяти лет, и заказать риболлиту, ньюди или пичи. Эти блюда готовятся так же с тех пор, как были живы ваши прабабушки и дедушки, и они будут идеальными", – пообещал эксперт.

Также стоит обратить внимание на Неаполь, по которому аж трое экспертов согласились, что это, вероятно, лучший выбор, если у вас есть время на посещение только одного города. "Особенность Неаполя в том, что к еде здесь не относятся как к чему-то исключительному; это просто часть повседневной жизни, и именно поэтому она такая вкусная", – поделился Фабио Бин, соучредитель WeRoad. "Вам не нужен изысканный ресторан, чтобы получить незабываемый ужин. Пицца, тарелка пасты или даже уличная еда, съеденная стоя, могут стать такими же памятными", – добавил он.

Опытный тревел-журналист Дэвид Ескель, который 25 лет освещает гастрономические направления по всему миру, согласился с этим, выделив неаполитанскую "pizza a portafoglio" – меньшую и более тонкую пиццу Маргарита, сложенную вчетверо и съеденную стоя, как высшее воплощение того, какой может быть итальянская уличная еда. "При средней цене около 2 евро этот свежеприготовленный перекус является выгодным гурманским предложением, которому нет равных в других местах" –, сказал он. Анжела ДиЛанцо подытожила это вопросом: "А вы пробовали пиццу в Неаполе? Соус сделан из томатов, выросших на пепле Помпеев и имеющих легкую сладость. А сыр там просто неземной".

И наконец, на юго-западной оконечности острова Сицилия расположен Палермо – город, о котором Аида Молленкамп, основательница Salt & Wind Travel, не могла перестать восторженно рассказывать. "Палермо – это не тот город, где вы хорошо едите потому, что его "причесали" для туристов. Вы хорошо едите, потому что культура питания здесь древняя, многослойная и до сих пор глубоко живая", – сказала она. Городские рынки – Балларо, Вуччирия и Капо – работают еще с арабского периода, что, по словам Молленкамп, добавляет им привлекательности. "Пройдитесь через Балларо в любое утро, и вы найдете продавцов, которые жарят панелле, готовят аранчини на заказ и жарят стиггиола на углях. Это не реконструкции для посетителей, а то, как на самом деле питаются местные жители", – объяснила эксперт.

