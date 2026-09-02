Где провести отпуск в октябре: назван недорогой приморский город в Европе

Когда на большинстве европейских курортов температура воздуха начинает стремительно снижаться, а пляжный сезон подходит к концу, на востоке Средиземноморья продолжается бархатный сезон. В октябре в кипрском городе Ларнака сохраняется теплая солнечная погода с температурой около +27 °C, а море остается комфортным для купания.

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При этом стоимость проживания и питания здесь значительно ниже, чем во французском Сен-Тропе или на итальянском побережье Амальфи. Сочетание богатой истории, вкусной местной кухни, современных пляжей и умеренных цен делает Ларнаку идеальным направлением для осеннего путешествия, пишет Travel Off Path.

Кипр – самое восточное государство-член Европейского Союза. Географически остров расположен ближе к Ближнему Востоку, однако полностью интегрирован в европейское пространство и использует евро. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в регионе, южная часть острова, находящаяся под контролем Республики Кипр, абсолютно безопасна для туристов, что подтверждается высокими рейтингами туристической безопасности и стандартным (низким) уровнем предостережений со стороны международных организаций.

Отдых в Ларнаке

Ларнака – это не просто курортная зона, а старинный город с глубокими корнями. Главной архитектурной и религиозной достопримечательностью является церковь Святого Лазаря IX века, построенная над гробницей библейского персонажа. Узкие улочки Старого города ведут к средневековому замку-крепости, со стен которого открывается панорама на побережье, колокола православных храмов и минареты османской эпохи.

В 15 минутах езды от центра находится еще один уникальный объект – мечеть Хала Султан Текке, возведенная на берегу соленого озера, которая считается одной из важнейших мусульманских святынь Средиземноморья.

Пляжи и прибрежная инфраструктура

Центральный городской пляж "Финикудес" представляет собой песчаную полосу длиной около 600 метров, вдоль которой простирается пальмовая аллея с многочисленными кафе и ресторанами. Для тех, кто ищет более изысканную атмосферу с современными пляжными клубами, подойдет соседний пляж "Маккензи", славящийся прозрачной мелководной водой и видами на самолеты, заходящие на посадку в местный аэропорт.

Стоимость отдыха и местная гастрономия

Ларнака остается одним из самых доступных прибрежных городов Европы, выгодно отличаясь ценами даже на фоне соседних кипрских курортов Ая-Напа или Пафос. Особое место в культурной программе занимает посещение традиционных таверн, где подают национальное мезе – комплексный набор из разнообразных мясных или рыбных блюд, сыра халуми, соусов и традиционного сувлаки.

Ориентировочные расходы на отдых в Ларнаке:

Обед из трех блюд в ресторане: 30-45 долларов (около 1 880 грн) на человека;

Традиционное кипрское мезе: 30–35 долларов (около 1 460 грн) на человека;

Перекус (гирос на вынос): 8-10 долларов (около 330-420 грн);

Питание в таверне: $14-22 (около 580-920 грн);

Проживание в отеле категории три звезды: $90-150 (около 3 760-6 270 грн) за ночь;

Проживание в пятизвездочном отеле: $180-350 (около 7 520-14 630 грн) за ночь;

Кофе: $5 (около 210 грн);

Местное пиво: 5 долларов (около 210 грн);

Коктейли: $9-14 (около 375-585 грн);

Такси из аэропорта в центр города: $18-30 (около 750-1 250 грн);

Билет на городской автобус: около $3 (около 125 грн);

Аренда двух шезлонгов и зонтика на муниципальном пляже обойдется в $9 (около 375 грн).

OBOZ.UA писал о небольших городах в Европе, где туристы могут отдохнуть от шума и попробовать интересные блюда.

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