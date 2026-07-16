Где на Земле находится самое крошечное море: это одно из самых интересных мест для изучения

Хотя наш мир и называется планетой Земля, на самом деле он представляет собой царство воды. Около 71 % поверхности нашей планеты покрыто водой, причём почти вся она (96,5 процента) сосредоточена в мировом океане.

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И любой школьник с уверенностью скажет вам, что самым большим и самым глубоким водоемом мира является Тихий океан. А вот сможет ли кто-нибудь так же просто ответить на вопрос о самом маленьком море на планете? Портал BBC Wildlife сделал это – самым маленьким морем в мире является Мраморное море. Читайте до конца, чтобы узнать, где оно находится, и узнать несколько интересных фактов об этом удивительном водоеме.

Какие бывают водоемы

Конечно, в первую очередь мы делим водоемы по типу воды на пресные и соленые. Пресными бывают реки и озера, а солеными – моря и океаны (хотя соленые озера тоже существуют). Океаны по своим масштабам значительно больше, тогда как моря обычно расположены внутри океанов и в большинстве случаев частично граничат с сушей.

Всего на планете выделяют пять океанов – Тихий, Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый. Последний является самым маленьким, самым мелким и самым холодным из всех. Несмотря на это, все они объединены в одно огромное водное пространство, из-за чего ученые часто говорят о едином Мировом океане.

Площадь Северного Ледовитого океана составляет примерно 14 миллионов квадратных километров, что совсем немного по сравнению с гигантским Тихим океаном, который занимает около 162 миллионов квадратных километров.

Если же говорить о морях, то их насчитывается более 50. Самым маленьким из них является Мраморное море. Оно расположено в Турции. Его площадь в зависимости от методики расчета составляет от 7 052 квадратных километров до 11 350 квадратных километров.

Интересные факты о Мраморном море

Чтобы пересечь это море на корабле от края до края, понадобится всего несколько часов. При этом не придется доставать загранпаспорт, ведь оно полностью принадлежит Турции и является ее внутренним морем.

Именно это море вместе с проливами Босфор и Дарданеллы является естественной границей, разделяющей европейскую и азиатскую части Турции, а также весь континент. На его северном побережье раскинулся величественный Стамбул.

Исследователи с интересом изучают Мраморное море, ведь оно расположено в зоне, подверженной частым землетрясениям. Ученых интересует, что именно их вызывает.

Свое название море получило благодаря острову Мармара (в древности – Проконнес), расположенному в его водах. На этом острове уже более двух тысяч лет добывают белый мрамор, из которого строили античные храмы, дворцы Римской, Византийской и Османской империй.

Поскольку море соединяет соленое Средиземное и менее соленое Черное море, вода в нем имеет два четких слоя. Верхний слой (глубиной до 15-20 метров) – более прохладный и менее соленый, он течет из Черного моря. Нижний слой – очень соленый и теплый, он движется в противоположном направлении со стороны Средиземного моря. Из-за этого рыбакам, занимающимся здесь промыслом, приходится учитывать сложные подводные течения.

Несмотря на свои крошечные размеры на карте, Мраморное море очень глубокое. Если средняя глубина составляет около 250 метров, то в центре моря расположены три глубоководные впадины, где дно опускается на более чем 1350 метров.

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