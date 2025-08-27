Где доступно отдохнуть в Италии: три пляжных направления

Многие считают, что отдых в Италии обязательно связан с высокими затратами, особенно если речь идет о таких престижных направлениях, как Амальфи или Позитано. Однако существуют и более доступные варианты, где можно насладиться пляжами, культурой и вкусной кухней без значительных финансовых потерь.

Одним из таких регионов является Ривьера Романьола, расположенная на побережье Адриатического моря. Здесь находятся три курортные жемчужины, которые привлекают туристов не только красотой, но и приемлемыми ценами.

Особенно выгодно посещать их в межсезонье, когда туристических толп меньше, а цены на проживание и питание снижаются. Римини, Каттолика и Риччоне становятся отличной альтернативой для тех, кто мечтает об итальянских каникулах, но не хочет переплачивать, отмечает Travel Off Path.

Римини – сочетание пляжа и истории

Римини считается главной звездой Ривьеры Романьолы и известен среди итальянцев как доступная альтернатива дорогому Амальфитанскому побережью. Девятикилометровая полоса пляжей с современными клубами, которые местные называют баньи, предлагает все условия для комфортного отдыха.

В то же время город имеет богатую историю: здесь сохранилась Арка Августа, построенная еще в 27 году до н.э., а также древний мост Тиберия. Туристы могут совмещать пляжный отдых с экскурсиями без значительных затрат. Например, ужин в непринужденном ресторане обойдется в 17–22 доллара (700-900 грн), а трехзвездочный отель в межсезонье можно найти от 43 долларов (1790 грн) за ночь для двоих.

Каттолика – Королева Адриатики

Каттолика – более компактный и более уютный городок, который часто называют "Королевой Адриатики". Ее привлекательность заключается в живописных пляжах с золотистым песком, мелководном теплом море и гастрономических традициях. Здесь можно прогуляться по древнему порту, основанному еще римлянами, или насладиться ужином на свежем воздухе с блюдами местной кухни.

Среди лучших заведений выделяются Taverna A Pesci и Gente di Mare, где можно попробовать пасту строццапрети и вино санджовезе. Цены остаются приятными: обед в ресторане среднего уровня будет стоить 18–20 долларов, а ночь в отеле – около 43 долларов.

Риччоне – энергия и развлечения

Для тех, кто ищет яркий отдых и насыщенную ночную жизнь, Риччоне станет идеальным выбором. Его пляжи покрыты шезлонгами и зонтиками, а вдоль побережья работают многочисленные клубы, где можно заказать морепродукты или освежающий Aperol Spritz всего за 5,5 долларов (230 грн). Курорт известен также своей развлекательной инфраструктурой – от прогулок по элегантной улице Виале Чеккарини до посещения аквапарка Aquafan.

Здесь есть волновые бассейны, экстремальные горки и даже 20-метровый туннельный аттракцион со световыми эффектами, входной билет стоит около 34 долларов (1400 грн). Проживание тоже не слишком дорогое: двухместный номер в отеле Annalisa с завтраком и частным пляжем – от 56 долларов за ночь (2300 грн).

