Французская Ривьера: лучшие места Лазурного побережья

Начинаете размышлять куда же поехать на отдых? Какую страну выбрать и курорт? Сегодня рассказываем о волшебном уголке Средиземноморья, который уже давно стал излюбленным местом для туристов. Так чем же особенна каждая локация и какие интересные достопримечательности стоит увидеть – читайте ниже.

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Ментона

Располагается в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Город еще часто называют жемчужиной Ривьеры.

Зима мягкая и влажная, а лето жаркое с температурой до +27°C. Самый холодный месяц – январь, +12°C. Кстати, климат способствует выращиванию цитрусовых. Поэтому здесь часто можно встретить мандариновые и апельсиновые сады.

Любителям рыбалки рекомендуем отправиться на Hawaii Beach. А семьям с детьми рекомендуем выбрать Plage des Sablettes или Plage du Fossan. Берег оборудован волнорезами и спасательными пунктами.

Посетите Базилику Святого Архангела Михаила. Ее построили в 1619 году. Туристы могут увидеть алтарь XVIII века и итальянский орган 1666-го.

А еще сходите в местный бастион. Сооружение находится на территории Старого порта. Аттракцию заложили князья Монако. Отсюда можно полюбоваться окрестностями Ментона.

Ницца

Находится на юго-востоке страны на берегу Средиземного моря. Город считается одним из главных туристических центров Французской Ривьеры. Зима теплая и мягкая, а лето жаркое.

Здесь находится более 20 парков и садов. Курорт славится цитрусовыми деревьями, эвкалиптом, жасмином, синими финиковыми пальмами.

Муниципальные пляжи чистые и ухоженные. Есть также побережье для людей с инвалидностью, в частности: Plage du Centenaire и Plage du Carras.

Прогуляйтесь по Английской набережной. Она простирается на 7 км. Вдоль пешеходного променада располагаются рестораны, казино и старинная неоклассическая гостиница 1913 года.

Сходите также в парк Шато. Здесь и водопады, и древние руины, и одно из самых красивых некрополей Европы – Замковое кладбище.

Каны

Располагается на берегу Средиземного моря на юге Франции. Город известен ежегодным проведением Каннского кинофестиваля.

Здесь преобладает субтропический климат. Лето теплое и сухое, а зима мягкая и солнечная.

К началу XIX века Канны был маленьким рыбацким городком, сегодня – один из самых популярных курортов Лазурного Берега.

Самый известный пляж – Croisette Beach Cannes. Он расположен вдоль престижных отелей и магазинов. Также здесь находится Promenade de la Croisette. Известный бульвар простирается на расстояние около 2,8 километра. Кстати, до 1816 на этом месте была обычная сельская дорога.

Советуем посетить художественный центр La Malmaison. Раньше в этом помещении находились игровая и чайная комнаты роскошных апартаментов 1860-х – Grand Hotel. В настоящее время здесь проводятся выставки современного искусства.

Также сходите в Musée des explorations du monde. В музее хранятся археологические находки, артефакты, музыкальные инструменты и т.д. Особенность здания в том, что когда-то оно было оборонительной крепостью.

Сен-Тропе

Располагается в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Когда-то город существовал как небольшая республика со своим флотом и армией.

В XX веке локация стала популярным курортом. Здесь отдыхали известные художники и кутюрье, в частности Коко Шанель. Также были сняты несколько известных кинокартин: "И Бог сотворил женщину", "Укол зонтиком".

Лето не очень жаркое, а зима характерна сезоном дождей.

В Сен-Тропе преобладают песчаные пляжи, наиболее популярные из которых: Plage des Canoubiers, Plage de la Moutte и Bouillabaisse beach.

Советуем посетить местную крепость, которую почти не использовали для защиты города. В XIX веке здесь начали появляться магазины. А еще работает Музей военно-морского флота, где часто проходят концерты.

И, конечно, побывайте на выставке бабочек. В здании хранится более 20 тысяч видов крылатых насекомых, колония муравьев и живые пауки-птицееды.

Откройте для себя тихие и уютные места Сен-Тропе, прогуляйтесь по красной дорожке Каннского кинофестиваля – выбирайте Французскую Ривьеру!

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