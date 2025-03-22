Крепости и замки Украины: места силы и славы, которые творили историю

С давних времен украинские земли называли ареной для противостояния разных империй и завоевателей. А крепости играли ключевую роль в защите границ и сохранении национальной идентичности. Сегодня рассказываем о сооружениях, которые использовались не только для военных целей, но и были центрами культурного и экономического развития. Так какие же локации стали свидетелями героических подвигов и трагических событий – читайте ниже.

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Кудринецкий замок

Находится в Кудринцах Борщевского района Тернопольской области. Фортификационные укрепления построили в начале XVII века.

Расположение крепости имело стратегическое значение. Село находилось вблизи молдавской границы и на важном Волосском пути, что делало его уязвимым к частым набегам татар.

Летом 1648 казаки Максима Кривоноса и селяне освободили замок от польского гарнизона. Позже здание дважды переходило под турецкий контроль и, со временем, стало резиденцией семьи Гуменецких.

До наших дней частично сохранилась южная, западная и северная стены. Также уцелели некоторые фрагменты башен и арочное отверстие – калитка, которую использовали для неожиданных наступлений на врага.

Каменец-Подольская крепость

Располагается на Подолье в Хмельницкой области. Ее считают важным оборонительным сооружением Восточной Европы XIV века.

Впервые о форпосте упоминали в 1374 году. Во времена Юрия Кориатовича, основателя замка, город получил Магдебургское право. Вскоре князя отравили молдавские бояре в Сучаве.

Летом 1502 года сюда приехал львовский староста Станислав Ходецкий. Шляхтич активно занимался укреплением крепости и обеспечением ее необходимым вооружением. В 1509-м здание успешно выдержало осаду Богдана III Слепого.

В 1977-м здесь был создан историко-архитектурный заповедник "Каменец". Туристы могут увидеть коллекцию замковой артиллерии, средневековые орудия пыток и полюбоваться каньоном реки Смотрич.

Крепость Аккерман

Наибольшее фортификационное сооружение Украины. Располагается в Белгород-Днестровском Одесской области. Укрепление построили на месте развалин античного полиса Тира IV века.

Историки считают, что когда-то город находился в составе Киевской Руси. Потом некоторое время он принадлежал Венгерскому королевству, а со временем — Галицко-Волынскому, где и оставался до монгольского нашествия.

Форпост поражал своими масштабами: 34 башни, некоторые из которых достигали 20 метров высотой, глубокий каменный ров и мощные стены, возведенные из белого известняка с раствором из яиц, мрамора, угля, кремния и проса.

Крепость контролировала торговые пути и обеспечивала защиту на пути в Европу.

Здесь путешественники узнают о сокровищах турок, увидят замковую артиллерию, услышат интересные легенды и т.д.

Хотинская крепость

Располагается в Хотине Черновицкой области. Сооружение возвели русо-влахи между XIII и XVIII веками на месте русского городища.

Во времена Александра Доброго форпост считали одним из самых мощных в Восточной Европе того времени. Он выполнял важную роль в качестве оборонительного и торгового пункта Молдавии.

После упадка Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества твердыня неоднократно подчинялась разным государствам: Польскому королевству, Османской империи и т.д.

В XIX веке крепость потеряла стратегическое значение. А в 1856 году она перестала считаться военным объектом.

Туристы могут посмотреть четыре основные башни: Северную, Комендантскую, Ковальскую и Смертников, увидеть склады, казармы и т.д.

Дубенский замок

Находится в Дубно Ровенской области. Строение выполняло роль крепости для волынян.

В период между XIV-XV веками князь Федор Острожский заложил основу будущего форпоста. Он построил деревяно-земляное укрепление с оборонительными функциями, состоявшее из земляных валов, деревянного частокола и внутренних жилых и хозяйственных сооружений.

Однако из-за небольшой площади, частых пожаров и низкого расположения, военный деятель Великого княжества Литовского Константин заложил новую, более крепкую каменную твердыню на повышенном рельефе.

Кстати, под замком находились просторные подземные ходы, которые служили убежищем для местных жителей во времена вражеских нападений. Здесь же хранились запасы провизии для защитников.

На территории замка представлены экспозиции: орудия для казни разных периодов, старинные образцы волынской школы иконописи, коллекции оружия, амуниции и т.д. А еще путешественники узнают о древних культурах людей, их роде занятий, быте и верованиях.

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