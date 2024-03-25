Этот регион Европы был признан одним из самых дешевых мест для отдыха в мире. В 2023 году там нашли самые лучшие пляжи

Провинция Алгарве на юге Португалии получила статус выгодного места для отдыха в Европе. Регион вошел в пятерку самых дешевых в мире для отпуска, что позволит сэкономить немалый бюджет. В прошлом году этот райский уголок был признан лучшим пляжным местом Европы.

Post Office Travel Money опубликовал ежегодный отчет, согласно которому провинция Алгарве заняла 5 место, которое определили по наилучшему соотношению цены и качества по состоянию на 2024 год.

В отчете отметили, что чашка кофе будет стоить 44 гривни, бутылка местного пива – 110 гривен, а бокал вина – 87 гривен. В частности, трехразовое питание на человека с бутылкой домашнего вина обойдется в 1960 грн. Как отмечает Metro, это меньше половины стоимости такого же набора у популярных среди туристов курортов – Ниццы во Франции или Канкуна в Мексике.

Как мы отмечали, в 2023 году пляжи провинции Алгарве признали лучшими для отдыха благодаря 200-километровой береговой линии. Всего этот регион содержит 88 подходящих мест, среди которых каждый турист найдет то, что по душе: от золотого песка до скалистых бухт.

Популярными способами отдыха в Алгалве являются экскурсии по наблюдению за дельфинами и круизы на закате. Среди других развлечений район предлагает прогулку по историческому городу Фаро, посещение аквапарков Zoomarine и Slide & Splash и дегустацию местных алкогольных напитков.

Самые дешевые регионы для отдыха в мире:

Хоян, Вьетнам Кейптаун, Южная Африка Момбаса, Кения Токио, Япония Алгарве, Португалия Шарм-эль-Шейх, Египет Солнечный Берег, Болгария Угла, Бали Мармарис, Турция Пафос, Кипр Пенанг, Малайзия Пхукет, Таиланд Дели, Индия Коста-дель-Соль, Испания Монтего-Бей, Ямайка

Рейтинг возглавил Хоян во Вьетнаме со стоимостью отдыха (без учета цен на жилье) в 2550 грн. Следующими в топ-5: Кейптаун в Южной Африке, Момбаса в Кении и Токио в Японии. Согласно данным источника, во Вьетнаме значительно упал курс валюты и снизились местные цены на 14,4%, что и послужило причиной для "победы" в рейтинге.

Ранее OBOZ.UA писал о самых дешевых направлениях для путешествий по Европе в 2024 году. В рейтинг также попала Португалия, славящаяся своими бюджетными предложениями отпуска.

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