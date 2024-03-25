Этот регион Европы был признан одним из самых дешевых мест для отдыха в мире. В 2023 году там нашли самые лучшие пляжи
Провинция Алгарве на юге Португалии получила статус выгодного места для отдыха в Европе. Регион вошел в пятерку самых дешевых в мире для отпуска, что позволит сэкономить немалый бюджет. В прошлом году этот райский уголок был признан лучшим пляжным местом Европы.
Post Office Travel Money опубликовал ежегодный отчет, согласно которому провинция Алгарве заняла 5 место, которое определили по наилучшему соотношению цены и качества по состоянию на 2024 год.
В отчете отметили, что чашка кофе будет стоить 44 гривни, бутылка местного пива – 110 гривен, а бокал вина – 87 гривен. В частности, трехразовое питание на человека с бутылкой домашнего вина обойдется в 1960 грн. Как отмечает Metro, это меньше половины стоимости такого же набора у популярных среди туристов курортов – Ниццы во Франции или Канкуна в Мексике.
Как мы отмечали, в 2023 году пляжи провинции Алгарве признали лучшими для отдыха благодаря 200-километровой береговой линии. Всего этот регион содержит 88 подходящих мест, среди которых каждый турист найдет то, что по душе: от золотого песка до скалистых бухт.
Популярными способами отдыха в Алгалве являются экскурсии по наблюдению за дельфинами и круизы на закате. Среди других развлечений район предлагает прогулку по историческому городу Фаро, посещение аквапарков Zoomarine и Slide & Splash и дегустацию местных алкогольных напитков.
Самые дешевые регионы для отдыха в мире:
- Хоян, Вьетнам
- Кейптаун, Южная Африка
- Момбаса, Кения
- Токио, Япония
- Алгарве, Португалия
- Шарм-эль-Шейх, Египет
- Солнечный Берег, Болгария
- Угла, Бали
- Мармарис, Турция
- Пафос, Кипр
- Пенанг, Малайзия
- Пхукет, Таиланд
- Дели, Индия
- Коста-дель-Соль, Испания
- Монтего-Бей, Ямайка
Рейтинг возглавил Хоян во Вьетнаме со стоимостью отдыха (без учета цен на жилье) в 2550 грн. Следующими в топ-5: Кейптаун в Южной Африке, Момбаса в Кении и Токио в Японии. Согласно данным источника, во Вьетнаме значительно упал курс валюты и снизились местные цены на 14,4%, что и послужило причиной для "победы" в рейтинге.
Ранее OBOZ.UA писал о самых дешевых направлениях для путешествий по Европе в 2024 году. В рейтинг также попала Португалия, славящаяся своими бюджетными предложениями отпуска.
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