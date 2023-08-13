Если не успели в отпуск летом: ТОП-5 красивых мест в Украине, которые можно посетить осенью. Фото

Довольно стремительно близится окончание лета, а многие украинцы так и не успели съездить на отдых, чтобы устроить себе такую необходимую перезарядку. Впрочем, это вовсе не означает, что в осенний период нельзя будет организовать для себя небольшое путешествие. В Украине есть множество интересных мест, куда можно отправиться всей семьей, компанией друзей, с любимым человеком или даже в самостоятельный мини-трип, наслаждаясь легкой прохладой осени и ее насыщенными красками.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми удачными, по мнению редакции, местами для осенних путешествий по Украине. Свой идеальный вариант найдут как любители архитектуры и интересных экскурсий, так и фанаты отдыха на природе.

Умань, Софиевский Парк

Эта точка на карте прекрасна в любое время года, но именно осенью знаменитый Софиевский парк сможет удивить вас своими насыщенными золотыми пейзажами. Ежегодно около 500 тысяч человек приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть шедевр садово-паркового искусства. Известно, что дендрологический парк "Софиевка" был заложен графом Потоцким в 1796 году как подарок на именины его любимой супруги Софии.

Сегодня здесь можно насладиться множеством уникальных растений, гуляя по живописным аллеям, где когда-то черпали вдохновение Тарас Шевченко, Владимир Сосюра и многие другие выдающиеся представители украинской литературы. Также не забудьте сделать памятный снимок на фоне 18-метрового фонтана "Змея", устроить пикник на газоне в северной части парка, полюбоваться различными статуями и прокатиться по подземной реке Ахеронт.

Шацкие озера

Если вы думаете, что на водоемы Волынского Полесья, которые соединены между собой каналами, есть смысл приезжать только в теплое время года, то вы глубоко ошибаетесь. Озера Свитязь, Луки, Песочное и другие удивят вас своей красотой в осеннюю пору. Кроме того, для путешественников будут все также доступны различные активности: рыбалка, прокат яхты, катамарана или лодки, виндсерфинг и многое другое.

А на прилегающих к озерам территориях можно покататься на велосипедах, квадроциклах или лошадях. Удивят вас и достопримечательности в этих районах. Например, радиотелескоп "Уран-3" или деревянная Казанская церковь в селе Пища. Рекомендуем также посетить остров на озере Свитязь.

Каменец-Подольский

Это место не нуждается в представлении или дополнительной рекламе. Сюда и так ежегодно приезжают сотни тысяч туристов (и не только из Украины), чтобы увидеть уникальную средневековую крепость, которая предположительно существовала еще во времена Киевской Руси. Однако Каменец-Подольский способен удивить и впечатлить не только этим. Здесь также можно посмотреть ратушу с башней и механическими часами, Турецкий и Новоплановский мосты, Александро-Невский православный собор, костел Святых архангелов Петра и Павла, башню Стефана Батория и Турецкий бастион.

Кроме того, здесь регулярно проводятся различные фестивали. Планируя поездку, заранее смотрите, какие события состоятся в городе осенью и смело покупайте туда билеты.

Тоннель любви в Клевани на Ровенщине

Тоннель любви в городке Клевань, что в Ровенской области, – популярное место, однако большинство видели его на картинах, а не вживую. Что ж, пора это исправить. Тоннель состоит из кустарников и деревьев, которые сплелись между собой. Осенью это место обретает все оттенки красного, оранжевого и желтого, от чего становится просто невообразимо красивым.

Зачастую сюда приезжают пары, не зря ведь это место называется тоннелем любви. Однако это также отличное решение для поездки подруг, которые смогут устроить друг другу фотосессию, или для всей семьи, члены которой обязаны прокатиться на поезде внутри этого "коридора".

Залещики, Тернопольская область

Этот живописный городок Тернопольской области находится на берегу Днестра, а точнее на дне чаши каньона, благодаря чему его территория выглядит как красивый идеально ровный круг, который огибает река. Поговаривают, что Залещикам уже около 700 лет. По крайней мере, первые письменные сведения о существовании этого населенного пункта датируются еще 1340 годом.

Туристам лучше всего наведаться сюда ранней осенью, когда растения вокруг еще зеленные, но уже просачиваются золотые оттенки. Здесь можно посетить старинный костел Св. Станислава, краеведческий музей, который был основан в 1929 году, а также прогуляться по живописному Залещицкому парку.

Ранее OBOZREVATEL писал о семи самых красивых озерах Украины. Это отличные места для летнего отдыха и не только. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!