Маленький городок в Карпатах с озером и возможностью отдохнуть не за "все деньги мира"

Когда популярные направления не по карману, стоит рассматривать небольшие жемчужины в Карпатах, которые предлагают уютный отдых с минимумом развлечений, но сохраняют возможности активного отдыха в горах, ведь, в этом "цимес" пребывания в живописном и колоритном регионе Украины. Сейчас лето, поэтому возможность освежиться в чистой реке и искупаться в озере добавляем к фильтрам, и получаем, поселок Хащованя — маленькое поселение на высоте 728 м над уровнем моря, густотой населения от 300 до 400 человек.

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Жилье и питание в Хащовани

Поселок расположен недалеко от известного курорта Славское, поэтому жилье для туристов здесь от кемпинга, частных усадеб до нескольких отелей с бассейнами и чанами. Номера от коттеджей до коек, с хорошим антуражем и акцентом на экологичность. Деревянная мебель, выложенные камнями печи, ароматные полевые травы на кухонных столах создают неповторимую атмосферу отдыха в Карпатах, когда чувствуешь воссоединение с природой и наполнение энергией из чистого воздуха. Современные уборные, душевые, сауны, бани — все это добавляет возможностей и комфорта.

Село Хащованя сохраняет свою аутентичность, на большие магазины рассчитывать не следует. Если вы нацелены жить в отдельном коттедже, апартаментах и готовить, стоит запастись продуктами по дороге. В Карпатах всегда есть вариант договориться о питании в отеле или усадьбе, а также спросить о продаже домашней продукции, если захотелось вспомнить вкус настоящего молока, сметаны, сыра и овощей.

Если в вашем распоряжении крепкая машина, стоит запланировать посещение соседних поселков, особенно курорта Славское. Здесь и инфраструктура современная и развитая, и можно покушать в ресторанах.

Что посмотреть и, чем заняться в Хащевани

Гуляя по улочкам поселка не стоит надеяться на много достопримечательностей. Посетить можно Церковь Святого Иоанна Крестителя, колокольню XIX в. и ландшафтную территорию рядом. Однако, закрыть глаза не удастся, вокруг будут просто потрясающие просторы и дороги до горизонта, манящие схватить рюкзак или велосипед, и мчаться вдаль. Если вы что–то понимаете в архитектуре бойковские дома будут выделяться, среди современных построек. Через селение протекает река Славка, которая предоставляет дополнительные возможности для летних развлечений и пейзажных фотосессий.

Чтобы провести отпуск в Карпатах активно и наполнено, попробуйте получить новые навыки:

Пешие походы и велосипедные прогулки;

Конные экскурсии на лошадях;

Сбор трав, грибов и ягод; Сбор трав, грибов и ягод;

Купание в реке;

Экскурсии на квадроциклах и горных велосипедах;

Рыбалка.

Развлечения в поселке не обделены современным релаксом. Некоторые усадьбы предлагают фито–чаны, кто–то открывает двери бани, а отели – купание в бассейне.

Если вы ищете комфортное жилье в Хащовани, рассмотрите такие варианты, как: отель "Барлога", усадьбу Lesiw Home и Svyat_house.

Озеро Хащеваное (Вита)

Этот живописный уголок в 15–20 мин езды от Хащовани закрывает все летние гештальты. Водоем находится среди живописного леса и имеет базы отдыха на своих берегах. Вода очень чистая и прохладная из–за того, что озеро подпитывают подземные источники. Летом температура воды поднимается до комфортной отметки 21–23 градуса. На берегах найдутся песчаные пляжи с пологим заходом в воду, что позволит комфортно провести время и семьям с маленькими детьми.

Озеро Вита является привлекательным местом для рыбалки. Благодаря спокойному расположению и не очень ветреной погоде, здесь созданы идеальные условия для рыбаков. В водоеме можно выловить форель и карпа. Если вы любите рыбалку, не забудьте взять с собой снасти. Некоторые комплексы, расположенные рядом, могут предлагать аренду удочек и специальные разрешения на рыбалку.

Самой привлекательной остановкой на озере Хащеваное считается гостиничный комплекс "Озеро Вита", где современный комфорт прекрасно сочетается с природой (бассейн, спортивная площадка, ресторан и т.д.). Однако, можно найти и бюджетные частные варианты, а также места для кемпинга.

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