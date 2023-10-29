Элитные отели Украины: что в них особенного

Тренд на "успешный успех" и красивую жизнь пленил этот мир. Сегодня стало много инфлюэнсеров, которые транслируют мысль – счастье в дорогих вещах. Если путешествия, то в бизнес-классе, если одежда, то от лучших брендов, и если где-то оставаться на ночевку – то в самом дорогом объекте туристической инфраструктуры. Ведь он, вероятно, "зе бест"... или нет? Ну выясним, что такого фешенебельного в этих местах, есть ли там за что платить.

Premier Palace Hotel, Киев

Этот 5-звездочный отель расположен в самом центре столицы: всего в 100 метрах от Бессарабского рынка. Гостей ждет бассейн со стеклянным потолком, живая музыка в кабаре-лаунже, 8 стильных ресторанов и баров, где посетителям предложат большой выбор блюд интернациональной кухни.

Роскошные апартаменты оформлены в классическом стиле. Комнаты оснащены телевизором с плоским экраном, а ванные укомплектованы на 100% – от банных халатов до элитных туалетно-косметических средств. Конечно, есть и спа-салон с массажем и косметическими процедурами.

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Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 5-7

Цена: ночь для 2 взрослых в двухместном стандарте будет стоить около 9000 грн.

Hotel Bristol, Одесса

Главная его ценность – богатая история. "Бристоль" построен в 1898-1899 годах и имеет статус памятника архитектуры. Когда-то здесь останавливался французский писатель Анри Барбюс, германский автор Вилли Бредель и другие выдающиеся личности. Сегодня это может сделать любой, но за немалые деньги.

К слову, долгое время Bristol был заброшенным. В 2010-м, после лет реставрации, его показали миру. Здание засияло: не потеряло аутентичных форм и приобрело современный колорит. Даже ручная лепнина была восстановлена ​​по архивным фото. Внутри изысканный пятизвездочный отель обставлен итальянской мебелью от Angelo Cappellini. Номера – звуконепроницаемые. В каждом из них есть телевизор и мраморная ванная комната.

Рядом находится Одесская филармония и театр оперы и балета. К услугам гостей: консьерж-служба, ресторан, парковка. А после напряженного дня можно посетить спа-центр с закрытым плавательным бассейном или кафе Le Grand Café Bristol.

Адрес: улица Пушкинская, 15

Цена: ночь для 2 взрослых в двухместном стандарте будет стоить около 6000 грн.

Leopolis Hotel, Львов

Находится в исторической части города, в 100 метрах от площади Рынок. И это идеальное начало для описания любой львовской гостиницы. Все, кто был в этом раю Галиции, знают – именно его сердце влюбляет в себя каждую клетку тела.

К слову, здание признано достопримечательностью ЮНЕСКО. Хотя внутри все не так "богемно": стиль скорее напоминает комфортный дорогой лофт, а не королевские покои. Все номера оснащены минибаром, а в отдельной ванной комнате даже пол с подогревом, чтобы холодными осенними вечерами небольшие посетители не замерзли.

Это так мило и заботливо, что закрадывается чувство чего-то очень родного. Кстати, на сайте отмечают: им не нужно, чтобы гости подстраивались под атмосферу изысканной классики. Ее нужно чувствовать. Наверное, поэтому здесь акцент сделан на уют.

Адрес: улица Театральная, 16

Цена: ночь для 2 взрослых в двухместном стандарте будет стоить около 5000 грн.

Radisson Blu Resort, Буковель

"Изюминка" этого места для отдыха – альпийский стиль оформления апартаментов. Из каждого окна постройки открывается удивительный вид на величественные горы Карпаты. К услугам гостей 5-звездочный отель, спа-центр, закрытый бассейн, сауна и тренажерный зал.

Номера просторные, современные и оснащены кондиционером. Традиционно в каждом из них есть телевизор, минибар и отдельная ванная комната, укомплектованная всем необходимым для беззаботного отдыха. Также дополнительно можно обрадовать себя массажем, изысканным обедом в ресторане или релаксом в аквазоне. Впрочем, красивая жизнь в этом туристическом объекте изрядно ударит по карману. Даже если еще не начался лыжный сезон.

Адрес: урочище Щивки, Яремче, Ивано-Франковская область

Цена: ночь для 2 взрослых в двухместном стандарте с балконом будет стоить около 5000 грн.

Бутик-отель "Воздвиженский", Киев

Стоит на перекрестке улицы Воздвиженской и Андреевского спуска. Его еще называют Киевским Монмартром из-за центра творческой жизни художников. У "Воздвиженского" есть уютный дворик, а на крыше – панорамная терраса, с которой можно рассмотреть столичные склоны и частицу Подола.

Он невелик, ведь здесь всего 26 номеров. Впрочем, каждый из них имеет авторский дизайн, продуманный до мелочей. К примеру, люкс выполнен в стиле "Будуар". Там стоит итальянская мебель почти ювелирной работы, покрытая шелковой обивкой светло-розового оттенка.

На самом деле Воздвиженка имеет увлекательную историю, ведь когда-то это было урочище Гончары-Кожемяки, где жили обычные ремесленники. Впрочем, в 2000-х запущенное место превратили в молодой модный квартал с галереями, ресторанами, барами, кондитерскими и бутиками. Кроме того, по сравнению с другими гостиницами из нашей подборки, "Воздвиженский" относительно недорогой.

Адрес: улица Воздвиженская, 60

Цена: ночь для 2 взрослых в двухместном стандарте будет стоить около 3000 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых дорогих отелях мира.

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