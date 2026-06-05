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Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Юлия Потерянко
Путешествия
3 минуты
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Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом
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Начинается лето и наступает время подумать о том, куда поехать в отпуск, когда жара наконец вступит в свои права. И здесь стоит прислушаться к мнению опытных путешественников, которые видели немало замечательных локаций для отдыха и успели определить лучшие.

Так шеф-редактор туристического сайта Мэри Новакович составила для издания Independent свой топ. Возможно, вашим выбором будет вилла во французском Лангедоке или в Апулии на юге Италии. С другой стороны, на открытие всегда ждет какой-нибудь уютный и спокойный греческий остров. Можно отправиться дальше на восток к Маврикию или исследовать Британские острова. Где бы вы ни решили провести свой отпуск, эти идеи точно подарят порцию вдохновения.

Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Франция

На юге страны, в Лангедоке, можно почувствовать настоящий вкус французской жизни на вилле Wine Terrace. Это большое помещение на шесть спален, обустроенное в здании бывшего монастыря в окружении виноградников. Большую территорию, террасы и бассейн придется делить еще с двумя коттеджами, но пространства здесь хватит всем. Кроме того, отсюда совсем недалеко ехать на автомобиле до очаровательного городка Пезенас с его невероятным субботним рынком.

Италия

Неделе в Апулии трудно противостоять, особенно если остановиться в Casa Cosima – прекрасно отреставрированном городском доме XIX века в Спонгано. Здесь под сводчатым потолком элегантно обустроены три спальни, где могут комфортно разместиться шесть человек. Когда надоест нежиться у собственного частного бассейна, можно за несколько минут доехать до одного из итальянских пляжей на побережье Ионического моря.

Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Остров Уайт

Для тех, кто мечтает об отдыхе на лодке, но не хочет управлять ею самостоятельно, подойдет Oystercatcher. Это стильный плавучий дом с тремя спальнями, пришвартованный в гавани Бембридж на острове Уайт. Он светлый, просторный, наполненный воздухом и имеет собственную террасу с видом на гавань, которая идеально подходит для обедов на свежем воздухе и коктейлей у воды.

Маврикий

Если нужно гарантированное солнце, приправленное креольскими, китайскими и французскими вкусами, стоит отправиться на Маврикий в отель Veranda Grand Baie Hotel and Spa. Заведение расположено в защищенной от ветров бухте Гранд-Бе на северо-восточной части острова. В распоряжении гостей есть два бассейна и привлекательные пляжные рестораны.

Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Греция

Остановившись в одной из вилл комплекса Eleonos Villas на острове Самос, можно получить собственный бассейн, затененную террасу и пляж Вотсалакия всего в 10 минутах ходьбы. Эти виллы являются частью комплекса каменных домов, которые расположены на пологом склоне холма, благодаря чему отсюда открываются великолепные виды на море.

Корнуолл

Апартаменты в комплексе SeaSpace позволяют совместить удобства хорошего отеля (крытый бассейн, оздоровительный клуб, спорт, различные мероприятия и рестораны) с домашним комфортом. Комплекс расположен в потрясающем месте на вершине скалы прямо на Тропе юго-западного побережья, откуда открывается вид на залив Уотергейт, что чуть севернее Ньюквея.

Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Кения и Танзания

Сафари и пляжное солнце идеально сочетаются в 13-дневном туре "Кенийское сафари и пляжный отдых на Занзибаре". После нескольких дней сафари в заповеднике Масаи-Мара, где можно увидеть "большую пятерку" и пожить в роскошных палатках лагеря Governors' Camp, предусмотрена ночь в фешенебельном отеле Zanzibar Palace Hotel в Стоун-Тауне. Напоследок появится возможность расслабиться на белом песке Занзибара в отеле Pongwe Beach Hotel.

Борнео

Июльская сухая жара как нельзя лучше подходит для приключений в джунглях Сабаху, чтобы исследовать одни из самых отдаленных тропических лесов Борнео. Этот 13-дневный трек "Потерянные миры Сабаха" разрабатывается индивидуально. Благодаря этому можно самостоятельно решать, окунуться в почти нетронутую дикую природу бассейна Малиау, посетить приют для орангутанов, покататься на длинной лодке по реке Кинабатанган и открыть для себя безлюдные, уютные пляжи острова.

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