Эксперт по путешествиям назвала 7 направлений для идеального отпуска летом

Начинается лето и наступает время подумать о том, куда поехать в отпуск, когда жара наконец вступит в свои права. И здесь стоит прислушаться к мнению опытных путешественников, которые видели немало замечательных локаций для отдыха и успели определить лучшие.

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Так шеф-редактор туристического сайта Мэри Новакович составила для издания Independent свой топ. Возможно, вашим выбором будет вилла во французском Лангедоке или в Апулии на юге Италии. С другой стороны, на открытие всегда ждет какой-нибудь уютный и спокойный греческий остров. Можно отправиться дальше на восток к Маврикию или исследовать Британские острова. Где бы вы ни решили провести свой отпуск, эти идеи точно подарят порцию вдохновения.

Франция

На юге страны, в Лангедоке, можно почувствовать настоящий вкус французской жизни на вилле Wine Terrace. Это большое помещение на шесть спален, обустроенное в здании бывшего монастыря в окружении виноградников. Большую территорию, террасы и бассейн придется делить еще с двумя коттеджами, но пространства здесь хватит всем. Кроме того, отсюда совсем недалеко ехать на автомобиле до очаровательного городка Пезенас с его невероятным субботним рынком.

Италия

Неделе в Апулии трудно противостоять, особенно если остановиться в Casa Cosima – прекрасно отреставрированном городском доме XIX века в Спонгано. Здесь под сводчатым потолком элегантно обустроены три спальни, где могут комфортно разместиться шесть человек. Когда надоест нежиться у собственного частного бассейна, можно за несколько минут доехать до одного из итальянских пляжей на побережье Ионического моря.

Остров Уайт

Для тех, кто мечтает об отдыхе на лодке, но не хочет управлять ею самостоятельно, подойдет Oystercatcher. Это стильный плавучий дом с тремя спальнями, пришвартованный в гавани Бембридж на острове Уайт. Он светлый, просторный, наполненный воздухом и имеет собственную террасу с видом на гавань, которая идеально подходит для обедов на свежем воздухе и коктейлей у воды.

Маврикий

Если нужно гарантированное солнце, приправленное креольскими, китайскими и французскими вкусами, стоит отправиться на Маврикий в отель Veranda Grand Baie Hotel and Spa. Заведение расположено в защищенной от ветров бухте Гранд-Бе на северо-восточной части острова. В распоряжении гостей есть два бассейна и привлекательные пляжные рестораны.

Греция

Остановившись в одной из вилл комплекса Eleonos Villas на острове Самос, можно получить собственный бассейн, затененную террасу и пляж Вотсалакия всего в 10 минутах ходьбы. Эти виллы являются частью комплекса каменных домов, которые расположены на пологом склоне холма, благодаря чему отсюда открываются великолепные виды на море.

Корнуолл

Апартаменты в комплексе SeaSpace позволяют совместить удобства хорошего отеля (крытый бассейн, оздоровительный клуб, спорт, различные мероприятия и рестораны) с домашним комфортом. Комплекс расположен в потрясающем месте на вершине скалы прямо на Тропе юго-западного побережья, откуда открывается вид на залив Уотергейт, что чуть севернее Ньюквея.

Кения и Танзания

Сафари и пляжное солнце идеально сочетаются в 13-дневном туре "Кенийское сафари и пляжный отдых на Занзибаре". После нескольких дней сафари в заповеднике Масаи-Мара, где можно увидеть "большую пятерку" и пожить в роскошных палатках лагеря Governors' Camp, предусмотрена ночь в фешенебельном отеле Zanzibar Palace Hotel в Стоун-Тауне. Напоследок появится возможность расслабиться на белом песке Занзибара в отеле Pongwe Beach Hotel.

Борнео

Июльская сухая жара как нельзя лучше подходит для приключений в джунглях Сабаху, чтобы исследовать одни из самых отдаленных тропических лесов Борнео. Этот 13-дневный трек "Потерянные миры Сабаха" разрабатывается индивидуально. Благодаря этому можно самостоятельно решать, окунуться в почти нетронутую дикую природу бассейна Малиау, посетить приют для орангутанов, покататься на длинной лодке по реке Кинабатанган и открыть для себя безлюдные, уютные пляжи острова.

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