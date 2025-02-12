Египет, Греция или Турция: какую страну лучше выбрать в зимний период

Когда холодные ветра и короткие дни заставляют нас мечтать о солнце и тепле, мысли об отдыхе становятся особенно актуальными. Многие стремятся сбежать от непогоды в места, где даже в межсезонье можно насладиться ласковым климатом, морским бризом и интересными экскурсиями. Сегодня рассказываем про одни из самых популярных направлений.

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Египет

Располагается на востоке Северной Африки. Преобладает засушливый климат, из-за чего ориентировочно 95% территории страны покрыты пустынями.

Один из самых популярных курортов – Хургада. Здесь практически не бывает осадков. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +20°C до +22°C, а море прогревается до +21°C. Туристическая инфраструктура развита на высочайшем уровне. Современные гостиницы в основном имеют собственные пляжи с разнообразными развлечениями.

Советуем посетить Hurghada Grand Aquarium – третий по величине морской симулятор в мире, в котором обитают более 1200 рыб – представителей Красного моря и рек Африки.

Еще один любимец путешественников – Шарм-эш-Шейх. Город находится на юге Синайского полуострова. Ячейка характеризуется активным досугом как днем, так и ночью. В апартаментах часто устраивают анимационные шоу и дискотеки.

Любителям дайвинга и снорклинга рекомендуем отправиться в Sharm El Maya. Недалеко от береговой линии находятся коралловые рифы. Также работают магазины и кафе.

Обязательно посетите комплекс "1001 ночь". Он известен дворцом в восточном стиле, музыкальными фонтанами и скульптурами Египта.

С декабря по февраль в Египте ощущается приятная прохлада, иногда бывают сильные ветра. Однако погода благоприятна для отдыха, особенно для тех, кто не является поклонником жары.

Греция

Располагается на юге Балканского полуострова. В стране преобладает субтропический и средиземноморский климат с жарким и сухим летом и дождливой зимой.

Чаще всего путешественники отдыхают на острове Крит – крупнейшем в Греции. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +14 до +16°C. Местность славится чистыми побережьями, отмеченными Голубым флагом.

Спокойную атмосферу найдете в Палеохоре. Здесь часто отдыхают семьи с детьми. Также хорошо отлажена паромная развязка с соседними курортами.

Поклонникам культурных и ночных развлечений советуем отправиться в Платаньяс.

Лутраки – еще один популярный туристический центр. Локация находится на берегу Коринфского залива Ионического моря. Помимо пляжных развлечений, есть множество маршрутов для пешеходного туризма и горного велоспорта.

Кстати, в городе находится одно из самых больших казино Европы – Club Hotel Casino Loutraki.

Хотя погода не слишком благоприятна для купания, именно в это время года греческие пейзажи имеют особый, романтический шарм.

Турция

Располагается преимущественно в Азии и омывается Черным, Средиземным и Эгейским морями. Климат страны очень разнообразен: центр – континентальный, запад и юг – субтропический и средиземноморский, север – морской.

Анталия находится на юго-западном побережье Анатолии, возле гор Тавр. Город считается одним из самых популярных курортов страны. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +15°C до +17°C. Здесь легко сочетать отдых на пляже с экскурсиями и прогулками по городу.

Поклонникам шопинга советуем отправиться в Старую гавань, где находятся разнообразные магазинчики, базары и рестораны. А еще отсюда можно отправиться в путешествие на яхте.

Также рекомендуем посетить зоопарк в отеле Bellis Deluxe в Белеке, где можно увидеть зебру, кенгуру, обезьян, фламинго и т.д. Также есть частные и две общественные береговые линии.

В популярных летних местах страны с декабря по февраль погода довольно мягкая. Однако часто идут дожди, а море иногда штормит.

Куда же лучше отправиться на пляжный отдых в зимний период – однозначно Египет. Однако Греция и Турция также станут отличным выбором для побега от морозных дней. Выбор за вами!

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