Едем в столицу гончарства: что посмотреть в Опошне
Думаете как провести свой уикенд? Предлагаем съездить к месту, где рождаются настоящие шедевры из глины. А еще царит дух традиций и гостеприимства. Эту малоизвестную локацию, безусловно, должен посетить каждый. Какие интересности подготовил атмосферный поселок – читайте ниже.
Обзорная башня
Здание построили в 2021 году. Сегодня его считают самой высокой точкой Полтавщины — более 202 метров. Башню соорудили как образец казацкой крепости ХVІІІ века. Существует мнение, что до 1900 здесь находились деревянные укрепления запорожцев.
Советуем сходить в городище скифской эпохи. Оно находится недалеко. Согласно преданию, когда-то здесь размещался форпост — первая линия обороны Гелона.
В 1943 году локация стала эпицентром жестоких боев при освобождении украинцев от нацистской оккупации. Немецкое командование понимало стратегическое значение Полтавского пути. Потому захватчики создали защитный рубеж. Они использовали природные особенности ландшафта: построила сложную систему укреплений, чтобы любой ценой сдержать наступление советских войск.
Кстати, на холме разместили качели, с которых можно полюбоваться землями Опишнянской общины.
Лысая гора
Издавна рассказывают, что сюда приходят ведьмы, чтобы провести разные обряды. А еще говорят, что когда-то монах освятил место и установил Крест как символ веры. Таким образом он хотел оградить священную территорию от профанного мира.
Местные жители считают вершину местом силы. Говорят, здесь можно почувствовать особую энергетику и даже пообщаться с духами предков.
Громовой колодец
Есть легенда, что источник появился от удара молнии. В 2007 году, благодаря стараниям монаха Иоанна Овсия, локацию привели в порядок.
Монах работал здесь несколько месяцев: расчистил территорию, построил небольшую стену и обустраивал место для купания. Теперь две струи наполняют небольшой колодец и металлический чан.
Позже здесь построили часовню.
Старый хутор
Уникальное этнопоселение. Здесь туристы смогут насладиться традиционными полтавскими блюдами: шпундрой, галушками, верещакой, бабой-шарпаниной и кочанной кашей.
А еще пространство славится старинными жилищами. Здесь можно переночевать в хижинах 1914, 1928, 1930 и 1960 годов.
Если спуститесь вниз по холму, попадете на местную ферму. Здесь живут овцы и поросята.
Кстати, в центре проводят интересные мастер-классы по гончарству, кукольству, лепке и кулинарии. Также здесь путешественники смогут прогуляться по виртуальным тематическим маршрутам. Путешествие осуществляется с помощью аудиотуров. Для этого нужно скачать специальное приложение Guide-24.
Музей художественной семьи Кричевских
Здесь представлены экспозиции украинской культуры и искусства от конца XIX века до настоящего времени. Также посетители узнают больше о кузнечестве. Здесь хранятся ювелирные работы и монументальные парковые статуи. А еще рекомендуем сходить на воркшоп с орнаментальной мальовки.
Кстати, когда-то здесь учились знаменитые личности: живописец Сергей Васильковский, график Афанасий Сластион, скульптор Елизавета Трипольская, художник Николай Самокиш и другие.
Национальный музей-заповедник украинского гончарства
Заведение основали в 1986 году. Здесь находится самая большая коллекция работ народных мастеров-гончаров и керамистов. В центре функционируют более 9 аттракций, которые помогают изучать и популяризировать глиняное ремесло. Здесь есть библиотека, центры исследований, издательство и усадьбы.
Кстати, со временем здесь создали общеобразовательное учебное заведение и Институт керамологии.
Центр развития духовной культуры
Находится в помещении сельского совета. Локацию основали в 1997 году. Здесь туристы смогут осмотреть экспонаты скифских времен, работы из камня и побывать на выставке витинанки.
Исследуйте исторические уголки Полтавщины! А путешествие начните с Опошни!
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