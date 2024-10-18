Едем в столицу гончарства: что посмотреть в Опошне

Думаете как провести свой уикенд? Предлагаем съездить к месту, где рождаются настоящие шедевры из глины. А еще царит дух традиций и гостеприимства. Эту малоизвестную локацию, безусловно, должен посетить каждый. Какие интересности подготовил атмосферный поселок – читайте ниже.

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Обзорная башня

Здание построили в 2021 году. Сегодня его считают самой высокой точкой Полтавщины — более 202 метров. Башню соорудили как образец казацкой крепости ХVІІІ века. Существует мнение, что до 1900 здесь находились деревянные укрепления запорожцев.

Советуем сходить в городище скифской эпохи. Оно находится недалеко. Согласно преданию, когда-то здесь размещался форпост — первая линия обороны Гелона.

В 1943 году локация стала эпицентром жестоких боев при освобождении украинцев от нацистской оккупации. Немецкое командование понимало стратегическое значение Полтавского пути. Потому захватчики создали защитный рубеж. Они использовали природные особенности ландшафта: построила сложную систему укреплений, чтобы любой ценой сдержать наступление советских войск.

Кстати, на холме разместили качели, с которых можно полюбоваться землями Опишнянской общины.

Лысая гора

Издавна рассказывают, что сюда приходят ведьмы, чтобы провести разные обряды. А еще говорят, что когда-то монах освятил место и установил Крест как символ веры. Таким образом он хотел оградить священную территорию от профанного мира.

Местные жители считают вершину местом силы. Говорят, здесь можно почувствовать особую энергетику и даже пообщаться с духами предков.

Громовой колодец

Есть легенда, что источник появился от удара молнии. В 2007 году, благодаря стараниям монаха Иоанна Овсия, локацию привели в порядок.

Монах работал здесь несколько месяцев: расчистил территорию, построил небольшую стену и обустраивал место для купания. Теперь две струи наполняют небольшой колодец и металлический чан.

Позже здесь построили часовню.

Старый хутор

Уникальное этнопоселение. Здесь туристы смогут насладиться традиционными полтавскими блюдами: шпундрой, галушками, верещакой, бабой-шарпаниной и кочанной кашей.

А еще пространство славится старинными жилищами. Здесь можно переночевать в хижинах 1914, 1928, 1930 и 1960 годов.

Если спуститесь вниз по холму, попадете на местную ферму. Здесь живут овцы и поросята.

Кстати, в центре проводят интересные мастер-классы по гончарству, кукольству, лепке и кулинарии. Также здесь путешественники смогут прогуляться по виртуальным тематическим маршрутам. Путешествие осуществляется с помощью аудиотуров. Для этого нужно скачать специальное приложение Guide-24.

Музей художественной семьи Кричевских

Здесь представлены экспозиции украинской культуры и искусства от конца XIX века до настоящего времени. Также посетители узнают больше о кузнечестве. Здесь хранятся ювелирные работы и монументальные парковые статуи. А еще рекомендуем сходить на воркшоп с орнаментальной мальовки.

Кстати, когда-то здесь учились знаменитые личности: живописец Сергей Васильковский, график Афанасий Сластион, скульптор Елизавета Трипольская, художник Николай Самокиш и другие.

Национальный музей-заповедник украинского гончарства

Заведение основали в 1986 году. Здесь находится самая большая коллекция работ народных мастеров-гончаров и керамистов. В центре функционируют более 9 аттракций, которые помогают изучать и популяризировать глиняное ремесло. Здесь есть библиотека, центры исследований, издательство и усадьбы.

Кстати, со временем здесь создали общеобразовательное учебное заведение и Институт керамологии.

Центр развития духовной культуры

Находится в помещении сельского совета. Локацию основали в 1997 году. Здесь туристы смогут осмотреть экспонаты скифских времен, работы из камня и побывать на выставке витинанки.

Исследуйте исторические уголки Полтавщины! А путешествие начните с Опошни!

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