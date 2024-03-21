Едем 'охотиться' на подснежники: топ самых интересных локаций

Весна – это тепло, солнышко и начало чего-то нового. В это время природа оживает, и первыми радуют нас первоцветы — подснежники. Эти нежные цветочки не зря считаются символом сезона, поскольку их пробуждение, несмотря на холод и ветер, дает ощущение надежды.

Эти цветы растут во многих местах. Но если вы хотите увидеть настоящее "море" из подснежников и вдохнуть весну полной грудью, то мы собрали для вас список мест, где вы сможете насладиться ими по максимуму.

Однако напоминаем, что подснежники — растения из Красной книги Украины, и срывать их запрещено. За это предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 3655 гривен.

Итак, куда отправиться за весенним настроением?

Львовская область, Национальный природный парк "Северное Подолье"

Территория парка огромная. Однако больше всего подснежников можно увидеть на экологической тропе "Чудосвет Менича". Во время прогулки вы сможете насладиться целыми полями из первоцветов. Но будьте осторожны. Даже за один сорванный цветок можно получить штраф.

Тернопольская область, Природный заповедник "Медоборы"

Еще один заповедник, в котором можно увидеть много растений из Красной книги в их природной среде.

Черкасская область, Холодный Яр

Кроме того, что в этой местности ежегодно расцветают тысячи подснежников, она также интересна своим богатым историческим прошлым — когда-то здесь размещались старинные стоянки и поселения.

Черниговская область, Ичнянский национальный природный парк

В этом регионе можно увидеть около 52 видов краснокнижных растений. А подснежники рассыпаны по всему лесу, так что вы их точно не пропустите.

Закарпатская область, Национальный природный парк "Синевир"

Этот парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоит из нескольких комплексов: природоохранных, рекреационных и культурно-исторических. Кроме знаменитого озера, рек, ручьев и минеральных источников, вы встретите здесь более 236 видов животных и около 914 – растений, среди которых, конечно же, есть и подснежники.

Киев, Национальный ботанический сад имени Гришко

Этот ботанический сад занимает одно из ведущих мест в Украине по разнообразию коллекции растений и масштабу территории. Кроме подснежников, вы встретите здесь около 11 180 разновидностей цветов и деревьев.

Хмельницкая область, Национальный природный парк "Подольские Товтры"

Самый большой парк Украины занимает площадь 261 316 гектар. Здесь под охраной находятся 65 видов животных и 60 видов растений.

После того, как вдоволь насладитесь подснежниками, обязательно посетите одно из крупнейших водохранилищ страны – Бакоту. Сложно поверить, но когда-то на этом месте был старый город и несколько сел. К сожалению, в советское время всю эту красоту затопили ради постройки электростанции.

Закарпатская область, Долина подснежников

Название места говорит само за себя – если вы ищете подснежники, то здесь найдете их в избытке. Поле первоцветов действительно впечатляет своими размерами – целых 3 гектара! Каждый год сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы полюбоваться весенними растениями.

Цветение подснежников длится не так долго, так что не упустите этот момент!

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