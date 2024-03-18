Каменец-Подольский: топ-5 локаций, которые должен увидеть каждый турист

Каменец-Подольский – настоящий магнит для украинских туристов. Сюда едут из всех уголков государства, чтобы погрузиться в атмосферу древнего города, раскрыть его тайны и ощутить прикосновение истории.

OBOZ.UA подготовил для вас подборку увлекательных локаций, которые стоит посетить, если вы никогда раньше здесь не были. Сохраняйте информацию, ведь весна – лучшее время для путешествия.

Каменец-Подольская крепость

Не будем возражать, старый замок является главным украшением Каменец-Подольского. Первое упоминание о фортификационном сооружении на этом месте датируется 1374 годом. Неудивительно, что крепость уже десятки раз меняла свой вид. Но от этого она не потеряла шарма.

Интересно, что это место любят не только туристы, но и режиссеры. Здесь снимались кадры таких фильмов, как "Прошедший сквозь огонь" и "Тарас Бульба". Рядом с крепостью проходили работы над лентой "Тени незабытых предков", но сама каменная башня так и не попала в кадр.

Кстати, на пути к замку вы можете увидеть самый старый мост Украины – Турецкий. С ним связано немало интересных историй. Но на все у нас не хватит времени, так что лучше закажите экскурсию по городу, чтобы узнать больше фактов об этой переправе.

Нижние и Верхние Польские врата

Достаточно мало туристов знают, что крепость – не единственная достопримечательность города. Здесь расположено немало старинных укреплений, среди которых отличаются Нижние и Верхние Польские врата. Сотни лет назад они защищали Каменец-Подольский от вражеских набегов, а теперь служат упоминанием о славных битвах.

Верхние врата нравится туристам больше всего. Они состоят из башни и турецкого бастиона. Построили их еще в XVI веке на месте старого форта. К ним сразу приклеилось несколько названий: башня Стефана Батория, Королевская, Кушнирская, Семиэтажная. Кстати, постройку считают одним из лучших образцов оборонной архитектуры того времени.

Нижние врата расположены чуть дальше на берегу реки Смотрич. Они хорошо сохранилась до наших дней, поэтому можно с легкостью представить, как они выглядели во времена Средневековья.

Костёл Петра и Павла

Это одна из главных святынь города и, без преувеличения, важнейшая духовная ячейка всего региона. До сих пор неизвестно, когда в городе построили этот костел. Его появление связывают с основанием Каменец-Подольского епископства в 1375 году.

Сохранились записи о том, что первая церковь была деревянной. Лишь со временем ее перестроили и укрепили. Современный вид здание приобрело в середине XVIII века. Но во времена СССР здесь устроили музей религии и атеизма. Долгое время службы находились под запретом, а в храме периодически проводили концерты органной музыки.

Главная особенность костела – 40-метровый минарет, построенный турками, которые некоторое время хозяйничали в городе. Его верхушку украшает скульптура Мадонны, поставленная как раз после того, как Каменец-Подольский был освобожден от непрошеных гостей.

Городская ратуша

В самом центре города, на площади Польский рынок, находится одна из старейших в Украине ратуш. Строилось сооружение для заседаний магистрата. Однако далеко не всегда его использовали по назначению. В разное время здесь находились комнаты пыток инквизиторского суда, полицейское управление, пожарная часть, музейная экспозиция и кафе.

Украшением башни старинные часы с двумя колоколами, которые отлил известный львовский мастер Теодор Полянский.

Совсем рядом расположена еще одна интересная аттракция – Армянский колодец. Принято считать, что его высекли из камня в 1638 году. Но оказалось, что тяжелая работа была бесполезной: вода здесь слишком горькая. Поэтому колодец носит только декоративный характер.

Смотрицкий каньон

Мы не могли обойти вниманием это чудо природы. Смотрицкий каньон – это уникальная локация, простирающаяся в долине реки Смотрич, с обеих сторон которой – каменные скалы. Высота этих "стен" кое-где достигает 50 метров!

Общая протяженность каньона – целых 9 километров. Это невероятная природоохранная зона, виды которой поражают.

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