'Двойники' известных достопримечательностей: куда съездить, чтобы их сравнить

Всем известные достопримечательности, такие как Биг-Бен, Эйфелева башня или Стоунхендж, пользуются популярностью уже много лет. О них пишут в печати, их показывают в кинолентах, возле них всегда множество туристов. Знали ли вы, что у этих построек есть близнецы? Где их искать – сейчас расскажем.

Биг-Бен и Башня Мира

О лондонских часах знают все, а вот о канадских – единицы. Он находится в столице страны и является частью здания парламента. Башня исполнена в строгом готическом стиле, с соблюдением всех канонов. Ее построили на месте сломанной конструкции в 1922 году. Она посвящена памяти погибших во время Первой мировой войны военных.

Важно отметить, что это не копия Биг Бена. Это звон прошлого, постоянно напоминающий людям об их ошибках. А именно о военных конфликтах XX века, унесших жизни миллионов жителей нашей планеты. Даже металлические пластины, находящиеся у основания башни, сделаны из гильз, собранных на поле боя. На плитах отмечены даты самых масштабных сражений. На стенах написаны имена погибших. Кстати, бьют часы один раз в день, в 11 утра. Именно в это время официально кончилась война.

Увидеть это сооружение можно также на канадских банкнотах.

Колизей и хорватский амфитеатр

Античная достопримечательность находится в городе Пула. В народе ее называют Дивич-град. Амфитеатр невероятно хорошо сохранился. Здесь остались 4 башни и все 3 архитектурных ордена римлян.

В свое время местный коллизей мог вместить около 23 тысяч человек. Здесь часто проводились битвы, где умирали люди и дикие звери. Народ постоянно приходил к стенам амфитеатра и требовал "хлеба и зрелищ". Сооружение начало приходить в упадок после запрета гладиаторских боев.

Сейчас за ней ухаживают, а на ее территории часто происходят разнообразные культурные события.

Тауэрский мост и китайская переправа

В городе Сучжоу находится копия известного лондонского памятника. Ее построили относительно недавно – в 2012 году. Она имеет схожие черты, но одновременно немного отличается от оригинала. К примеру, у реплики 4 башни, а не 2. Также у китайской переправы не поднимается центральный пролет.

Кстати, на территории Поднебесной можно найти аналоги Триумфальной арки, Эйфелевой башни, французского замка Мезон-Лафит, Стоунхенджу и т.д.

Акрополь и турецкий город Эфес

Сходство достопримечательностей трудно не заметить. И хотя Эфес менее известен, чем Акрополь, здесь есть на что посмотреть.

Туристам стоит сходить в баню государственной Агоры, пройтись по главной площади, увидеть Одеон-Булетерион, храм Доминициана и Адриана, фонтан Гидреон, ворота Геракла, мавзолей Октагон и библиотеку Цельса, а также прогуляться по улице Куретов.

Стоунхендж и Калланиш

Каменные глыбы, расположенные удивительным образом, есть не только в Великобритании. Шотландия также может похвастаться таким удивительным местом. ,

По официальным данным, гигантские глыбы появились на этом месте в период неолита. Но уже во времена бронзового века начали покрываться слоем торфа, который их умело прятал вплоть до середины XIX века. Нашли их совершенно случайно – во время археологических раскопок. Сейчас эту локацию любят туристы.

Капитолий Соединенных Штатов Америки и постройка на Кубе

Двойник известной американской постройки находится в Гаване – столице Кубы. Он построен на бульваре Прадо и имеет огромный плюс по сравнению с оригиналом: к нему может подойти любой, нужно только желание.

Над проектом работал известный архитектор Эухенио Райнери, не ставивший целью скопировать Капитолий. Поэтому в здании еще прослеживаются черты парижского Пантеона или собора Святого Петра в Ватикане.

Ранее здесь заседал парламент. В настоящее время внутри здания функционирует министерство науки Кубы, исторический музей и библиотека.

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