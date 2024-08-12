Днестр вместо моря: цены, условия и сервис

Если отдохнуть за границей не удается, нужно выезжать к водоемам Украины. В какую сумму обойдется такой отдых – читайте дальше.

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Село Врубловцы

Локация находится в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Когда-то здесь обнаружили доисторические поселения трипольской культуры, каменные орудия труда и даже следы мамонтов. На территории поселка располагаются курганы, по легенде, служившие сторожевыми башнями. Урочище "Монастырское" хранит следы первого монастыря. К сожалению, его беспощадно разрушили татары. А "Глубокий Яр" стал убежищем для повстанцев, которые под руководством польского помещика пошли на Варшаву.

Здесь, на заливе, размещается гостинично-ресторанный комплекс "Ксеня". Он является одним из самых больших и популярных в окрестностях. Здесь предлагается широкий выбор номеров: от бюджетных до роскошных апартаментов. А еще сюда часто приезжают известные политики, общественные деятели, спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

Для гостей обустроили фитнес-зону, бассейны, хамам, джакузи, чаны, SPA-салон. Улучшенный стандартный номер за двоих будет стоить от 1500 гривен в сутки. В стоимость проживания включены завтраки и пляжная зона.

Кстати, здесь туристы смогут арендовать байдарку, SUP-борд, катамаран или гидроцикл. Также рекомендуем прогуляться на корабле по Днестровскому каньону, чтобы полюбоваться красотой величественной реки.

А еще советуем поехать в ботанический заказник Чапля. Он находится всего в 13 километрах от населенного пункта. Здесь произрастают уникальные виды растений, занесенные в Красную книгу Украины. А еще здесь открывается невероятный вид на Днестр.

Село Ломачинцы

Находится в Днестровском районе Черновицкой области. Вокруг поселения основали несколько природоохранных объектов. Обязательно посетите Куютинский заказник. Его создали для сохранения редких видов рыб. Также рекомендуем посетить памятник природы — Платан восточный. Здесь хранится экземпляр редкого для Буковины дерева – чинар. Только представьте, ему более 100 лет.

На берегу реки размещается туристический комплекс "Услад". Локация отлично подойдет как для пар, так и для семей с детьми. На территории отеля есть басейн, а также ресторан украинской кухни.

Любителям активных развлечений советуем отправиться на прогулку на яхте или катере. Поклонникам экстремальных впечатлений рекомендуем попробовать вейкбординг, катание на водных лыжах и поднятие в небо на парашюте.

Цена уютного коттеджа в сутки будет стоить 3000 гривен за двоих. Здесь обустроена кухня, большой сад с мангалом и беседкой.

Село Грушевцы

Находится в Днестровском районе Черновицкой области. Окрестности поселка богаты археологическими находками. Здесь обнаружили следы поселений трипольской и черняховской культур, а также ранней железной эпохи.

В населенном пункте действует историческая природная достопримечательность "Панский сад", который основали еще в позапрошлом веке. Здесь можно полюбоваться редкими деревьями и остатками древней парковой архитектуры. Особого внимания заслуживает лже-апельсин.

Также советуем пойти в Бабинское городище. Оно находится совсем недалеко, у соседнего села Бабье. Обязательно останьтесь здесь до заката, когда облака и небесное светило касаются земли. А еще поезжайте к водопаду "Гупало". Тамошняя местность напоминает просторы тропических стран.

На севере располагается база отдыха "Каньон". Здесь можно забронировать домик или выбрать кемпинг. Четыре ночи для двух взрослых обойдутся примерно в 4000 гривен. На территории отеля есть ресторан, сад и терраса с барбекю.

Ценителям гор рекомендуем заняться хайкингом. А еще можно попробовать SUP-борд, прокатиться на банане, катере или пойти на рыбалку.

Село Колодиевка

Размещается в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Здешние берега Днестра имеют несколько пляжей для отдыха. Отсюда открывается невероятная панорама на Бакотский залив. Кстати, он входит в состав Национального природного парка "Подольские Товтры", который внесен в список Семи природных чудес Украины.

В населенном пункте располагается парк-гостиница "Теремки". Здесь работает спа-центр с саунами, джакузи, чанами и открытым бассейном. Любителям активного туризма советуем попробовать туры на квадроциклах. А еще рекомендуем отправиться на водную прогулку на SUP-борде или байдарках. Обязательно запишитесь на экскурсию на катере или теплоходе к скально-пещерному монастырю. Глубина каньона в этом месте достигает около 120 метров. Святыня спрятана в обрыве Белой горы, образовавшейся благодаря твердым силурийским известнякам.

Двухместный улучшенный номер для двух человек обойдется в 3500 гривен за сутки. В цену входит 3-х разовое питание.

Планируйте свой летний отдых на берегах Днестра! Приятного отпуска!

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