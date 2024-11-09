Что посмотреть в городе с демоническим названием: исследуем Сатанов

Неприметный городок 1404 года, редко привлекающий внимание туристов. Но на самом деле эта локация — недооцененное сокровище. Скрывает в себе интересные и уникальные шедевры прошлого. Какие аттракции стоит посетить — рассказываем ниже.

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Сатановский замок

Располагается на севере, на холме у реки Збруч. Дата возведения здания неизвестна, однако историк Николай Петров предполагает, что его заложили во второй половине XV века – начале XVI. Согласно преданию, крепость построили феодалы Ондровонжи, чтобы защитить населенный пункт от турецко-татарских набегов.

В период с 1895 по 2005 годы здесь действовал сахарный завод, входивший в то время в десятку лучших в Украине. Чтобы его построить, рабочие использовали камни из стен крепости.

А еще советуем сходить к пороховой башне, стоящей здесь со времен Киевской Руси. Она находится совсем рядом.

Синагога

Памятник был основан примерно в 1532 году в стилях готики и ренессанса. Его считают одним из самых древних в Восточной Европе. В 1754-м здесь провели реконструкцию и обустроили арон-кодеш — специальную нишу для хранения свитков Торы (Ветхого Завета Библии). Поговаривают, что пророк Моисей записывал Священное Писание непосредственно из "уст" Бога.

Интересный факт: когда-то синагога выполняла оборонную функцию.

Кстати, в 1960-1970-х годах здесь действовал зерновой склад. А уже в 2000-х аттракцию отреставрировали. Здесь путешественники увидят резные деревянные шкафы, скамьи, мраморный пол и т.д. Также рекомендуем подняться наверх постройки. Здесь находятся бойницы, из которых обстреливали врага.

Существует легенда, что под синагогой проложен путь прямиком в Иерусалим.

Еврейское кладбище

Располагается за пределами города на клиновидном холме. Место для погребения выбирали тщательно, опираясь на иудейские верования. Кладбище на высокой горе возводили для того, чтобы люди не стремились как можно быстрее оказаться там. Ведь подниматься вверх – нелегко. А его размещение за ручьем символизирует границу, отделяющую живое от мертвого.

Здесь туристы осмотрят резные надгробные стелы XVI века. На них отчеканены имена и даты рождения и смерти первых еврейских жителей Сатанова.

Городские ворота

Сооружение с характерным ренессансным и барочным декором. Его заложили на месте, где когда-то размещался южный въезд в Сатанов.

Когда аттракция перестала выполнять оборонную функцию, ее назначение изменялось несколько раз. Из-за стратегического расположения населенного пункта здесь некоторое время находилась таможня. Впоследствии она была переоборудована под склад для сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствует остаток окаменевшей соли. Затем помещение использовали в качестве конюшни.

Свято-Троицкий женский монастырь

Его история уходит в начало XVII века. Он действовал не только как религиозный центр, но и как центр уникальной культуры.

Именно здесь процветало лирничество — искусство странствующих певцов, рассказывавших своими песнями о казацкой славе, религиозных событиях и повседневной жизни. Музыканты пели, играли на инструменте и передавали ремесло из поколения в поколение. Их выступления, как правило, проходили у храмов и могил запорожцев.

Здесь рекомендуем сходить в Троицкую церковь. Она славится остатками темперной росписи. Интересный факт: более трех тысяч лет назад древнеегипетские художники оформляли таким красителем стены гробниц и саркофаги.

Парк хищников

Не историческая локация, но не менее интересная. Реабилитационный центр находится на территории Национального природного заповедника "Подольские Товтры" и является самым большим в Украине. Здесь живут более 20 медведей, а еще волки и лисы. На участке разместили обзорный мост, где можно понаблюдать за животными.

Отправляйтесь в осеннее путешествие по Хмельнитчине! Исследуйте Сатанов!

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