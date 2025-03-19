Черкассы – город на Днепре: что посмотреть, где отдохнуть и чем насладиться

Как провести выходные? Отправиться в путешествие по Украине! Каждый город уникален – как атмосферой, так и интересными достопримечательностями. Поэтому сегодня расскажем об одном из них: от исторических памятников до современных аттракций Черкасс, разнообразия природных локаций. Об этом и многом другом читайте ниже.

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Дом Майбороды

Здание было построено в 1906 году в стиле неоклассицизма. Его спроектировал известный черкасский архитектор Георгий Филоферо.

Когда-то роскошное имение предпринимателя Майбороды насчитывало десять комнат и имело собственный двор с жильем для прислуги. Спустя время здесь находилось училище для мещан.

После трагической гибели владельца от рук бандитов в 1921 году, сооружение претерпело немало изменений – от отделения "Всеобуча" до детского сада и Пастеровской станции.

Сегодня же здесь находится городская санэпидемстанция, которая до сих пор занимает эти исторические стены.

Свято-Михайловский кафедральный собор

Располагается на территории парка культуры и отдыха – "Соборный". Святыню считают самым большим православным храмом Украины.

Церковь построили в византийском стиле на месте бывшего кладбища. Ее высота составляет 74 метра. Проект строительства создал митрополит Софроний.

Голубой дворец

Когда-то здесь располагался отель "Славянский", построенный по заказу известного предпринимателя Скорины. Автором проекта стал архитектор Владислав Городецкий. Здание совмещает элементы классицизма и модерна.

На первом этаже находились магазины известного часовщика Зейгера и популярная кондитерская "Константинополь", а на втором – роскошные номера.

После революции 1917 года заведение переименовали в "Днепр", а его помещения распределили между различными учреждениями – кафе, нотариальной конторой и т.д.

Со временем здание планировали отреставрировать, однако за неимением средств во времена "перестройки" эти планы так и не удалось воплотить в жизнь. Реконструкцию провели с 1994-го по 1998-й.

Храм "Белый лотос"

Религиозное сооружение построили в 1990 году. Идея основания принадлежит главе местной буддистской общины Владимиру Скубаеву.

Аттракцию строили исключительно ученики храма. Существует легенда, что во время закладки фундамента в 1988-м здесь был найден камень с изображением Будды в военной маске. Также есть мнение, что место для храма выбрали не случайно – из-за разлома земной коры, который здесь создает особое магнитное поле.

У входа стоят фигуры тибетских воинов, а на вершине здания – старинный колокол, который, по верованию, очищает душу.

Сегодня здесь находится школа боевых искусств, где можно овладеть искусством тайского бокса, кунгфу, практикой правильного дыхания и т.д.

Дом Щербины

Усадьбу заложили в 1892 году.

С 1907 по 1912 в здании располагалось уездное земское управление. После 1919-го – различные городские организации, партийные и советские органы.

Во время немецкой оккупации здесь находились жандармерия и полиция. С 1970-го и по сей день в имении работает Дворец бракосочетаний.

В 2010-м здесь начались реставрационные работы, а в сквере за зданием открыли памятник Василию Симоненку.

Трахтемировский полуостров

Располагается ориентировочно в 100 километрах от Черкасс. Природную локацию считают одной из сильнейших сакральных мест Украины.

В центре полуострова, на так называемой "высоте 222", находится мощный поток природной энергии. Именно поэтому это место с давних времен привлекало жрецов, волхвов, монахов и казаков-характерников. Здесь они восстанавливали связь с Богом и получали исцеление.

В период язычества здесь находилось множество капищ, а после распространения христианства были построены церкви.

Отсюда можно полюбоваться видами реки Днепр и закатом солнца. Туристы часто приезжают сюда с палатками.

Побывайте в Черкассах, и вы не пожалеете!

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