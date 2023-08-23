Чем заняться в Греции с детьми: 5 лучших вариантов

Греция, с ее удивительными пляжами, обилием аквапарков и развлекательных центров, насыщенными экскурсионными программами и загадочно-мифическими местами, уже много лет считается одним из лучших направлений для семейного отдыха. Но что делать, если дети не разделяют ваше желание провести весь отпуск у моря? Пора искать новые развлечения, которые увлекут всех: от взрослых до малышей.

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Какие районы Греции лучше всего подходят для отдыха с детьми

Трудно выделить один из более 300 туристических островов Греции, ведь каждый из них особенный и имеет свои преимущества и недостатки. Так что, когда будете выбирать, на каком курорте провести отпуск, проанализируйте, что же вы планируете делать.

Если вы ищете спокойный и неторопливый отдых, то обратите внимание на Идру. Этот невероятный клочок земли со всех сторон окружен тёплыми водами. Здесь вы найдете много тихих бухт, узких улочек и колоритных ресторанов. Кроме того, здесь есть возможность заказать экскурсию на яхте – очень интересный опыт как для взрослых, так и для детей.

Больше развлечений и экскурсионных маршрутов вы найдете на невероятно популярном Крите. Здесь точно будет чем заняться. Особенно если вы любите активный отдых. Кстати, отсюда на лодке можно добраться до безлюдного острова Хриси. Здесь находятся минойские руины, старая церковь, заброшенный порт, маяк и римское кладбище. Однако обходите с детьми северный берег, где несколько лет назад обустроили нудистский пляж.

Любителям экскурсий и длительных прогулок рекомендуем остановиться на несколько дней в Афинах. Этот курорт даже не нуждается в дополнительной рекламе, ведь и так считается самым популярным в Греции. Однако не стоит концентрироваться только на известных туристических локациях. Отойдите подальше от центра и насладитесь спокойным греческим летом. Кстати, обязательно покатайтесь местным панорамным фуникулером, чтобы увидеть Афины с высокого холма.

Это далеко не все направления, подходящие для семейного отдыха. Так что у вас точно будет, из чего выбирать.

Чем заняться в Греции с детьми

Сядьте на туристический поезд

На многих островах Греции вы найдете небольшие туристические поезда, курсирующие вдоль береговой линии или к популярным достопримечательностям. Обязательно проедьтесь одним из таких маршрутов, чтобы насладиться местными пейзажами и узнать больше об истории этой древней страны.

По дороге вы увидите не только красивые пейзажи, но и сельских жителей, которые охотно будут махать детям руками и домашних животных, пасущихся прямо у поезда.

Поднимитесь к Акрополю

Афины – древний город с многовековой историей. Поэтому здесь обязательно нужно посетить развалины всемирно известного Акрополя, где стоит храм, посвященный богине Афине.

Однако перед этим следует зайти в местный археологический музей. Интерактивные экспозиции этого заведения точно понравятся детям. А еще здесь организовывают специальные экскурсионные программы для малышей.

Следует отметить, что на входе в музей всегда стоит многометровая очередь. Чтобы избежать ее, заранее приобретите карту Athens City Pass. Она позволяет заходить практически в любой музей без дополнительного билета.

Найдите красивые пляжи

Мы просто не могли обойти этот пункт. Хоть Греция и имеет множество развлечений для всей семьи, но сюда приезжают прежде всего ради невероятных пляжей. Большинство из них оборудованы таким образом, чтобы семьям с детьми было комфортно и безопасно отдыхать. То есть здесь вы увидите ограничительные знаки, обозначающие глубину, спасателей, следящих за порядком и много семейных заведений питания.

Такие места вы найдете как на Крите, так и на Санторини, Миканосе или Наксосе. Кстати, рядом с пляжами часто размещаются аквапарки, которые просто обожают дети. Поэтому спокойный отдых вы можете совмещать с активным, чтобы все были довольны отпуском.

Исследуйте места из легенд

Многие дети восхищаются мифами и легендами древней Греции. Поэтому перед началом путешествия советуем рассказать своим малышам о богах, минотаврах, героях и чудовищах. А по прибытию в страну вы можете показать им места, где, по преданию, жили эти создания.

Например, на Крите сохранился дворец, который, как пишут в книгах, оберегал злой минотавр. Поэтому сейчас можно пройтись по коридорам, где когда-то бродило это чудовище.

Не менее интересно будет на Делосе. Дорога на этот остров лежит через место в Эгейском море, где проживает множество дельфинов. Добравшись до точки назначения, вы увидите старинный амфитеатр, фонтаны с головами львов и поближе познакомитесь с локациями, где, по легендам, родились Аполлон и Артемида.

Коснитесь дикой природы

Греция славится не только роскошными курортами, но и бережным отношением к дикой природе. Поэтому здесь вы найдете множество природоохранных зон и заповедников. Кроме того, здесь работают организации, деятельность которых направлена на сохранение редких животных и растений. К примеру, на острове Закинтос уже много лет функционирует центр спасения морских черепах. Сюда можно приехать, чтобы увидеть своими глазами, как люди заботятся о морских жителях, находящихся под угрозой исчезновения.

На Корфе есть приют для лошадей, которых отобрали у недобросовестных хозяев. Здесь заботятся о животных, столкнувшихся с плохим отношением людей.

В общем же, Греция идеально подходит для отдыха с детьми. Главное – заранее спланировать поездку и выбрать остров, отвечающий вашим запросам.

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