Бюджетный отдых в Украине 2026: куда стоит поехать летом

Стоимость летнего отпуска в Украине в этом сезоне заметно выросла. Самую большую часть бюджета обычно занимает проживание: в простых усадьбах и частных апартаментах можно найти номера от 700–1500 гривен за ночь, а в люксовых отелях цены могут превышать 12 тысяч гривен.

Видео дня

Среди главных причин подорожания – высокий спрос, инфляция, рост тарифов на электроэнергию и подорожание горючего. Поэтому даже отдых внутри страны уже не всегда значительно дешевле поездки за границу, информирует Visit Ukraine.

Татаров

Татаров – небольшое село на Ивано-Франковщине между Яремче и Буковелем. Оно расположено на берегу Прута и окружено горами и лесами, поэтому хорошо подходит для тех, кто хочет совместить прогулки, отдых у воды и спокойный темп.

Добраться сюда можно прямым поездом из Киева, но в разгар сезона билеты стоит искать заранее. Еще один вариант – доехать до Ивано-Франковска, а оттуда воспользоваться автобусом или маршруткой. Путешествие на собственном авто дает больше свободы для поездок по окрестностям.

Цены на проживание в Татарове стартуют примерно от 1000 грн за ночь за простой двухместный номер в усадьбе. Отели с бассейнами стоят дороже – ориентировочно от 2500 грн за ночь.

Верховина

Верховина – один из самых атмосферных поселков Карпат, расположенный на берегах Черного Черемоша. Сюда стоит ехать не только за горными пейзажами, но и за гуцульской культурой.

В Верховине можно посетить Дом-музей истории создания фильма "Тени забытых предков", связанный с работой Сергея Параджанова, а также Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика. Удаленность от железной дороги частично защищает поселок от чрезмерного туристического наплыва.

Цены на проживание начинаются примерно от 1000 грн за ночь за двухместный номер. Современные домики могут стоить от 3800 грн за ночь.

Сколе

Сколе на Львовщине может стать хорошим выбором для тех, кто хочет отдохнуть возле Карпат, но без чрезмерного ажиотажа. Город только постепенно развивает туристическую инфраструктуру, поэтому остается спокойнее соседнего Славского.

Главное преимущество Сколе – близость к национальному парку "Сколевские Бескиды". В самом городе есть магазины, базовая инфраструктура и дворец, возле которого можно прогуляться. Через Сколе проходят прямые поезда, а маршруткой или электричкой легко добраться до Славского, Львова или Мукачево.

Проживание в скромных усадьбах стартует примерно от 700 грн за ночь. Современные эко-домики стоят значительно дороже – ориентировочно от 3600 грн за ночь.

Воловец

Воловец – тихий вариант для отдыха на Закарпатье. Город расположен неподалеку от Пилипца и имеет железнодорожное сообщение, но туристическая инфраструктура здесь минимальна. В то же время есть магазины, рынки, аптеки и все необходимое для повседневного пребывания.

Воловец окружен горами и лесами, поэтому хорошо подходит для хайкинга. Отсюда можно съездить к водопаду Шипот, озеру Синевир и другим популярным локациям. Дополнительные варианты жилья стоит искать и в соседнем Подобовце.

Цены на проживание начинаются примерно от 800 грн за ночь за простой двухместный номер в усадьбе ближе к лесу.

Сходница

Сходница – курортный поселок на Львовщине, известный лечебными минеральными водами. Он активно развивается с начала 2000-х годов и предлагает как комфортные отели, так и более доступные усадьбы.

Кроме источников, в Сходнице и поблизости есть немало мест для прогулок и коротких поездок: Тустань, Ямельницкие скалы, Буковица, Оривский хребет, башня "Цюхов Дол", Рыбник и водопад Сопот. Поэтому такое направление подойдет тем, кто не хочет ограничиваться только проживанием в отеле.

Проживание в частных усадьбах и виллах стартует примерно от 1200 грн за ночь за двухместный номер. В более комфортных отелях цены могут начинаться от 5000 грн за ночь.

Трускавец

Трускавец подойдет тем, кто хочет курортный отдых с полной городской инфраструктурой. Сюда ходит прямой поезд из Киева, хотя летом билеты лучше покупать заранее.

За последние годы город заметно обновился: появились современные кофейни, рестораны, большой торгово-развлекательный центр, а центральная часть со старинными виллами и музеями хорошо подходит для прогулок. В Трускавце также есть большой парк.

Еще одно преимущество – близость к Дрогобычу. Примерно за 20 минут маршруткой можно добраться до города, чтобы увидеть деревянные церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, древнейшую действующую солеварню в Украине и историческую архитектуру.

Цены на проживание в Трускавце стартуют примерно от 850 грн за ночь за скромный двухместный номер в частных апартаментах. СПА-отели стоят дороже – ориентировочно от 2500 грн за ночь.

Береговое

Береговое на Закарпатье известно термальными бассейнами и винодельческими традициями. Здесь можно провести несколько дней, сочетая купание, прогулки и поездки по окрестностям.

Термальные комплексы есть не только в самом Береговом, но и вблизи – в частности в Косине. Для путешествия на автомобиле рядом есть и другие интересные локации: замок Шенборнов, крепость Сент-Миклош и закарпатские винодельни.

Такое направление подойдет тем, кто хочет отдыха у воды, но не рассчитывает на море. В Берегово можно найти как простые варианты проживания, так и комфортные отели, однако в сезон цены лучше проверять заранее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие мистические локации стоит посетить в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.