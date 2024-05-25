Буддийский уголок Черкасской области: как добраться до крупнейшего в Европе центра боевых искусств

В сердце Украины, среди живописных пейзажей, расположился уникальный центр духовности — "Белый Лотос". В чем же его особенность – читайте дальше.

История создания

Лаос – страна в юго-восточной Азии. Именно сюда в 1970 году приехал будущий основатель архитектурной достопримечательности Владимир Скубаев. Здесь он в течение нескольких лет изучал кунгфу.

Несмотря на перспективы за границей, он решил вернуться на Родину. Но перед этим пообещал учителю построить школу боевого искусства в родном крае.

Владимир долго мечтал возвести храм. И вот, в 1989 году, он наконец-то отыскал идеальное место.

Особенности строительства

Когда возводили постройку, нашли старинную статуэтку. После экспертизы выяснилось, что в ее составе три металла, один из которых внеземного происхождения.

Удивительно, но при строительстве не использовали технику. Все делали вручную. Ученики со всего мира приезжали к Владимиру, чтобы помочь. Над святыней работали музыканты, художники и даже поэты. Ведь мастер должен уметь все.

Ша-Фут-Фань

Так называется само учебное заведение, что означает "Клан пяти боевых кошек". Он самый большой в Европе и единственный в Украине. На территории выставлены груши, бревна и различные макеты для тренировок. Поэтому посетители без проблем могут попрактиковать разные техники.

К примеру, понять основы тайского бокса, самообороны и исцеления. А еще попробовать себя в восточных танцах и овладеть практикой правильного дыхания. Обязательно поучаствуйте в чайной церемонии. Говорят, этот напиток дает мудрость.

Философия Кунгфу

Ученые полагают, что эмоциональное выгорание станет болезнью XXI века. Все ведь постоянно куда-то спешат, теряя смысл жизни.

Поэтому в храме позаботились о том, чтобы каждый посетитель смог почувствовать счастье, здоровье, любовь, семейное благополучие и богатство. Здесь установлены алтари и мощи святых из Таиланда, которые дадут всю необходимую энергию.

Мифы

Существует легенда, что во время рытья котлована нашли маленькую статую Будды. Артефакт повлиял на будущую идеологию школы. Исследователи убеждали, что горожане — прямые потомки племен ариев, ранее проживавших в Черкассах.

По другому преданию, не обошлось без сюрпризов, когда строили фундамент для котельной. Тогда внезапно наткнулись на кладку из старого кирпича. Подняв ее, открыли подземный ход. Он имел два направления: Национальный университет и река Днепр.

Местные еще рассказывают об одном воре, который решил попытаться обворовать здание духовности. Когда он перелезал через каменную стену, упал на землю с сердечным приступом. А в руке держал то, что украл.

Смерть основателя

Владимир Скубаев скончался 4 октября 2021 года в возрасте 63 лет. Он до конца боролся со страшной болезнью — раком желудка — но, к сожалению, недуг победил.

Интересные факты

Ученые считают, что здесь находится торсионное поле. Оно дает большой поток энергии, который идет из самых недр Земли прямо в Космос. В буддийском уголке путешественников встречают статуи древних воинов Аргатов. Их привезли с самого Тибета. Здесь находится срез 300-летнего дуба. Его доставили из кратера Холодного Яра, образовавшегося на месте падения астероида.

3 вещи, которые следует сделать каждому туристу

Чтобы сбылось заветное желание, ударьте в гонг на священном холме. Чтобы услышали молитву, покрутите пять зеленых барабанов. Каждый из них символизирует одну из мировых религий. Чтобы попросить у высших сил крепкую семью, здоровье, долголетие и мир, зажгите благовония перед алтарем Будды.

Попасть в святыню можно каждое воскресенье в 12 часов. А еще в конце месяца здесь проходят ретриты. Если вы нуждаетесь в духовном восстановлении, вам предложат медитацию, йогу, мантроппевы или энергетические практики. Гости из других городов могут остаться на ночлег в храме. Но для этого нужно записываться заранее.

Как добраться?

Локация находится в Черкассах, на спуске улицы Франко, 4. От железнодорожного и автовокзала курсируют автобусы.

Если требуется перезагрузка, поезжайте в Белый лотос. Это настоящий кладезь мудрости, гармонии и просветления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых замках Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!