Бронируйте уже сейчас: туристам назвали 3 лучших направления в Азии

Азия остается одним из самых ярких направлений для путешествий. Эксперты назвали три места, которые особенно советуют для путешествия именно сейчас: это Шанхай в Китае, Фукуока в Японии и Луангпхабанг в Лаосе.

Каждый из этих маршрутов предлагает совершенно другой опыт, но все они сочетают культуру и яркие впечатления. Детали рассказало издание Travel off Path.

Шанхай

Шанхай называют одним из самых выразительных примеров сочетания старого и нового. Здесь современные небоскребы соседствуют со старыми храмами, традиционными кварталами и водными маршрутами, которые даже сравнивают с местной "Венецией". Весной город привлекает особое внимание еще и из-за крупных международных событий, в частности автогонок.

После спада туризма во время и после пандемии Китай для многих путешественников оставался направлением с неоднозначной репутацией. К этому добавлялись и цифровые неудобства, и ужесточенные правила. Однако сейчас интерес к Шанхаю снова растет, а сам город снова начинают рассматривать как лучшее азиатское направление.

Фукуока

Фукуоку называют новой японской точкой притяжения для туристов. Хотя Токио остается главной "витриной" страны, именно Фукуока сейчас все активнее перетягивает на себя внимание как менее перегруженный, но очень привлекательный город.

Здесь тоже можно увидеть весенние улицы с цветением, но при этом город не имеет того же уровня туристического давления, что столица. Отдельно выделяют гастрономию: Фукуока все громче заявляет о себе как важный центр японской кухни, в частности благодаря тонкоцу-рамэн.

Еще одно преимущество – город считают более доступным по цене, чем многие другие известные японские направления. В то же время он имеет и высококлассные отели, и комфортные варианты для тех, кто не хочет тратить слишком много.

Особенно важно и то, что Фукуока выступает не только как отдельное направление, но и как удобная база для исследования всего острова Кюсю. Именно отсюда легко отправиться к водопадам, горячим источникам, вулканическим побережьям и менее раскрученным местам, до которых можно добраться на поезде. Фукуоку воспринимают как удачную отправную точку для более широкого путешествия по Японии.

Луангпхабанг

Луангпхабанг в Лаосе называют одним из самых интересных, но в то же время недооцененных направлений в Юго-Восточной Азии. Этот город часто сравнивают с Таиландом по красоте природы и культурной атмосфере, но при этом он остается более доступным и менее перегруженным.

Особенно хорошо Луангпхабанг подходит для поздней весны, пока еще не начался сезон дождей. В это время можно успеть увидеть главные места без того дискомфорта, который приносит летняя муссонная погода. Город привлекает золотыми храмами, водопадами Куанг Си и видами на Меконг в вечернем свете.

