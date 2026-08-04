Бразилия стремительно набирает популярность среди туристов: чем поражает

Бразилия стремительно укрепляет свои позиции на мировой туристической карте и становится одним из самых популярных направлений в Южной Америке. Если еще несколько лет назад большинство путешественников выбирали Перу или Патагонию, то теперь все больше туристов планируют отдых именно в этой стране.

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Как объясняет Travel Off Path, рост количества авиарейсов, активное распространение контента о Бразилии в социальных сетях и выгодный валютный курс значительно повысили её привлекательность. Эксперты отмечают, что туристический бум продолжается и в 2026 году.

Чем Бразилия привлекает туристов

Бразилия переживает настоящий всплеск популярности среди иностранных гостей. В 2025 году страна впервые в истории приняла более 9 миллионов туристов, что примерно на 40% больше, чем годом ранее.

Темпы роста не замедляются. Уже в первом квартале 2026 года иностранные туристы потратили в стране рекордные 3,2 миллиарда долларов. По количеству иностранных гостей Бразилия уже превзошла показатели, зафиксированные во время чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро остается главной туристической визитной карточкой страны. Именно сюда приезжают те, кто хочет совместить активный городской отдых с пляжным релаксом.

Всемирно известные пляжи Копакабана и Ипанема расположены рядом с оживленными городскими кварталами и зелеными горами. Туристы могут прогуляться по тропам Национального парка Тижука, а после этого провести вечер у океана, наслаждаясь атмосферой города.

Баия

Штат Байя предлагает совершенно иной формат путешествия. Его столица Сальвадор славится колониальной архитектурой, яркими историческими кварталами, афро-бразильской культурой, музыкой и выступлениями мастеров капоэйры.

Любителям тихого отдыха стоит посетить остров Бойпеба. Здесь нет автомобильного движения, а туристов привлекают мангровые заросли, чистые пляжи, спокойная атмосфера и бережное отношение к природе.

Водопады Игуасу

Любителям природы рекомендуется отправиться к водопадам Игуасу, расположенным на границе Бразилии и Аргентины.

Комплекс насчитывает 275 отдельных водопадов, которые образуют грандиозный каскад среди тропических лесов. Панорамные смотровые площадки с бразильской стороны позволяют в полной мере оценить масштаб этого природного чуда.

Что нужно знать туристам перед поездкой

Тем, кто планирует отдых в Бразилии, стоит учесть несколько важных нюансов. Для граждан отдельных стран, в частности США, Канады и Австралии, действует электронная виза, которую необходимо оформить до поездки.

Страна активно переходит на безналичные расчеты. Многие местные продавцы используют систему мгновенных платежей Pix, поэтому туристам рекомендуют заранее установить приложение, поддерживающее этот сервис.

Во время путешествия также рекомендуется соблюдать обычные правила безопасности:

использовать надежную сумку,

внимательно следить за личными вещами,

вечером отдавать предпочтение услугам такси через мобильные приложения.

Кроме того, опытные путешественники рекомендуют брать с собой солнцезащитный крем, ведь на популярных курортах Бразилии он стоит значительно дороже, чем во многих других странах.

OBOZ.UA писал, куда поехать в Грецию, чтобы насладиться пейзажами.

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