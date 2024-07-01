Братья или не брать: что можно прихватить с собой из гостиничного номера и не быть опозоренным

Привезти сувениры из поездки – уже как традиция. Однако знаете ли вы, что некоторые вещи из апартаментов можно взять с собой абсолютно законно? Какие существуют правила – рассказываем ниже.

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Будьте спокойны, с мест обитания позволяют брать одноразовые предметы:

Бальзам и лосьон для тела. Их обычно предоставляют в маленьких бутылочках.

Ватные диски и палочки.

Чай, кофе, сливки, которые всегда есть в номере.

Блокноты, ручки, карандаши с логотипом заведения.

Тапочки.

Минибар (если его оплатили заранее).

Кстати, большинство отельеров во всем мире соблюдают "Правила S". Согласно ему туристы могут взять предметы, начинающиеся на букву S.

Soap – мыло.

Shampoo – шампунь.

Shower gel – гель для умывания.

Shower cap – шапочка для душа.

Slippers – тапочки.

Stationery – канцелярский набор.

Sewing kit – дорожный швейный комплект.

Shoe Shine Kits — набор для чистки/полировки ботинок.

Sugar – сахар.

Удобно, не правда ли? Однако, некоторые вещи лучше оставить в номере, чтобы избежать лишних хлопот.

Полотенца, подушки, одеяла, постельное белье, шторы и ковры принадлежат отелю. Халаты тоже запрещено забирать, но некоторые элитные комплексы дарят их в качестве сувенира. Этот момент следует уточнить у персонала.

Чашки, бокалы, вазы, пепельницы, картины, зеркала, вешалки и растения в горшках лучше оставить в номере.

Лампочки, чайники, кофеварки, вентиляторы, утюги, фены, часы, кабельные коробки, пульты от телевизоров тоже лучше не трогать.

Между тем, во многих американских местах ночлега хранится Библия. И, конечно же, она должна остаться на месте.

Не стесняйтесь спрашивать у персонала отеля, можно ли взять ту или иную вещь. Это поможет избежать неудобных ситуаций и обвинений в воровстве. Однако, что же произойдет, если человека поймают с поличным?

Попросят вернуть все назад. Предложат купить такой же предмет на стойке регистрации. Если заметят, что вещь исчезла после выселения, спишут деньги с карты, которой оплачивалось проживание. Об этом говорится в правилах, которые следует прочитать заранее. Внесут в черный список нарушителей. Позвонят в полицию, после чего, скорее всего, выпишут штраф.

Интересный случай: в одном отеле на острове Гили двое австралийцев украли велосипед. После чего их публично унизили, проведя по центральной улице с позорными табличками на шее. Думаем, после этого случая у других туристов точно отпало желание уносить что-то с собой.

Следуя этим простым правилам, вы сможете не только насладиться своим пребыванием в отеле, но и сохранить приятные воспоминания и избежать проблем.

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