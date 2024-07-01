Братья или не брать: что можно прихватить с собой из гостиничного номера и не быть опозоренным
Привезти сувениры из поездки – уже как традиция. Однако знаете ли вы, что некоторые вещи из апартаментов можно взять с собой абсолютно законно? Какие существуют правила – рассказываем ниже.
Будьте спокойны, с мест обитания позволяют брать одноразовые предметы:
- Бальзам и лосьон для тела. Их обычно предоставляют в маленьких бутылочках.
- Ватные диски и палочки.
- Чай, кофе, сливки, которые всегда есть в номере.
- Блокноты, ручки, карандаши с логотипом заведения.
- Тапочки.
- Минибар (если его оплатили заранее).
Кстати, большинство отельеров во всем мире соблюдают "Правила S". Согласно ему туристы могут взять предметы, начинающиеся на букву S.
- Soap – мыло.
- Shampoo – шампунь.
- Shower gel – гель для умывания.
- Shower cap – шапочка для душа.
- Slippers – тапочки.
- Stationery – канцелярский набор.
- Sewing kit – дорожный швейный комплект.
- Shoe Shine Kits — набор для чистки/полировки ботинок.
- Sugar – сахар.
Удобно, не правда ли? Однако, некоторые вещи лучше оставить в номере, чтобы избежать лишних хлопот.
- Полотенца, подушки, одеяла, постельное белье, шторы и ковры принадлежат отелю. Халаты тоже запрещено забирать, но некоторые элитные комплексы дарят их в качестве сувенира. Этот момент следует уточнить у персонала.
- Чашки, бокалы, вазы, пепельницы, картины, зеркала, вешалки и растения в горшках лучше оставить в номере.
- Лампочки, чайники, кофеварки, вентиляторы, утюги, фены, часы, кабельные коробки, пульты от телевизоров тоже лучше не трогать.
Между тем, во многих американских местах ночлега хранится Библия. И, конечно же, она должна остаться на месте.
Не стесняйтесь спрашивать у персонала отеля, можно ли взять ту или иную вещь. Это поможет избежать неудобных ситуаций и обвинений в воровстве. Однако, что же произойдет, если человека поймают с поличным?
- Попросят вернуть все назад.
- Предложат купить такой же предмет на стойке регистрации.
- Если заметят, что вещь исчезла после выселения, спишут деньги с карты, которой оплачивалось проживание. Об этом говорится в правилах, которые следует прочитать заранее.
- Внесут в черный список нарушителей.
- Позвонят в полицию, после чего, скорее всего, выпишут штраф.
Интересный случай: в одном отеле на острове Гили двое австралийцев украли велосипед. После чего их публично унизили, проведя по центральной улице с позорными табличками на шее. Думаем, после этого случая у других туристов точно отпало желание уносить что-то с собой.
Следуя этим простым правилам, вы сможете не только насладиться своим пребыванием в отеле, но и сохранить приятные воспоминания и избежать проблем.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что следует взять с собой в путешествие.
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