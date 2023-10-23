Без лишнего: как путешествовать осенью без тяжелого рюкзака

Путешествия – это один из самых лучших способов отдыха. Однако как подумаешь, сколько нужно тащить с собой вещи, то и ехать уже не хочется. А если к этому еще добавить тяжелую верхнюю одежду и неудобную обувь, в которой тяжело двигаться, то точно отпадает все желание путешествовать.

На самом же деле мы просто не умеем правильно собирать чемодан. Как все происходит? Много вещей мы берем наугад и на всякий случай. Ведь, может, придется сходить в ресторан, тогда нужно положить платье и туфли. А возможно вообще будет холодно, хоть едем теплой осенью (здесь следует перестраховаться и взять с собой утепленные ботинки, кофту, а иногда и вязаный свитер и еще одну куртку).

Мы решили помочь вам разобраться в этом вопросе. Поэтому сегодня расскажем, как путешествовать в прохладную погоду без лишнего.

Видео дня

Берите косметические средства в миниатюрах

Литровые баночки из-под шампуня, кондиционера и других уходовых средств оставьте дома, заменив их на миниатюры. Даже если после придется их покупать, это все равно лучше, чем тянуть тонну хлама с собой.

Где взять маленькие тары? Вариантов на самом деле множество.

Можно сразу приобрести средства по уходу в travel-упаковке. Таких много почти в каждом магазине.

Есть особые миниатюрные баночки, которые рассчитаны для путешествий. Туда следует вручную перелить свои средства. Преимущество таких тар в том, что они многоразовые и прослужат вам не один год.

А если нужно здесь и сейчас, рекомендуем поискать небольшие контейнеры у себя дома. Уверены, у вас они точно найдутся. Ведь магазины косметики часто устраивают акции и дарят пробники в подарок.

Одевайте на себя то, что занимает больше всего места

Да-да, об этом уже не раз все слышали, но почему-то, когда дело доходит до сбора вещей, мы теряемся и толкаем все самое тяжелое в рюкзак. Если летом это еще нормально, то осенью и в другие прохладные времена года – нет!

Здесь есть один важный момент: хотя одевать на себя лучше то, что занимает много места, но не забывайте, что одновременно эта одежда должна быть мега комфортной и удобной. Будет хорошо, если штаны, куртка или худи будут иметь много карманов.

Также осенью рекомендуется брать с собой базовый гардероб. Это могут быть джинсы, хлопчатобумажные футболки, лонгсливы, толстовки, обувь на удобной подошве и т.д. Здесь уже дело вашего стиля и вкуса.

Оставьте технику отдыхать дома

Практически все, что вам нужно, есть в телефоне. Он может заменить фотоаппарат, ведь даже на смартфоне можно сделать хорошие снимки; ноутбук, плеер и т.д.

Фен, щипчики для волос, эпиляторы, Ipad, электробритвы и другие аксессуары лучше тоже оставить дома. Они только обременят рюкзак, и не факт, что вы ими воспользуетесь.

Посмотрите заранее прогноз погоды

Конечно, синоптики могут ошибаться и в солнечную погоду предрекать дождь. Что ж, бывает и такое. Но, скорее всего, вы отправитесь в путешествие не на один день. Поэтому следует изучить погодные условия на весь период отдыха.

Что вам это даст? Понимание, что взять с собой. Потому что иногда осеннее время непредсказуемо, и даже в октябре может быть слишком тепло. Так зачем тянуть утепленную куртку, если можно обойтись легкой кофточкой?

Возьмите с собой дополнительную маленькую сумку

Это может быть бананка, сумка через плечо, небольшой рюкзак и т.д. Таким образом вы освободите место в основном чемодане. Ведь ключи, кошелек, телефон, зарядка, павербанк и документы будут находиться в дополнительной клади.

Складывайте вещи компактно

YouTube и другие социальные сети имеют сотни роликов, где есть пошаговая инструкция, как правильно складывать чемодан – от носков до объемных вещей. Кстати, это очень важный и необходимый навык. Он помогает довести одежду до пункта назначения не такой помятой, а еще освободить больше места в рюкзаке.

Что следует взять с собой?

Обязательно положите в рюкзак:

аптечку;

телефон и зарядное устройство;

документы, карты и наличные деньги;

копии документов.

Это – самое главное и необходимое. Без этих вещей точно не обойтись ни в одном отпуске.

Помните, что количество одежды на самом деле не столь важно. Никто даже не обратит внимания, если вы будете каждый день появляться в одном и том же образе. Поэтому берите с собой только самое важное и забудьте о тяжелых чемоданах. Путешествовать без больших сумок осенью – реально!

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи обязательно нужно взять в путешествие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!