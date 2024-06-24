Барселона присоединилась к войне Испании с туристами: мэр обещает выгнать AirBnb из города до 2029 года. Что известно

Власти Барселоны, одного из самых популярных среди туристов городов Испании, планируют запретить использование сервиса AirBnb, созданного для съема квартир и домов путешественниками. Такое решение связано с стремительным ростом арендной платы для коренных жителей.

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Когда соответствующий законопроект будет одобрен Женералитатом Каталонии, правительство не будет предоставлять новые лицензии компании и не будет продолжать уже существующие, пишет Daily Mail. Мэр города Жауме Колбони обещает убрать все туристические апартаменты к 2029 году.

По мнению представителя власти, этот шаг поможет сделать Барселону более доступной для испанцев, а особенно молодежи. Ведь за последние десять лет арендная плата выросла на 70%, когда стоимость покупки жилья увеличилась всего на 39%.

"Нам нужно, чтобы вариативность жилья росла, чтобы люди не выезжали из города, а цены на жилье не росли и не начинали падать", – сказал Жауме Колбони.

Несмотря на положительные намерения мэра Барселоны, его идею поддерживают не все представители правительства. Член совета от сепаратистской партии "Вместе за Каталонию" Дамиа Кальвет считает, что его планы слишком "идеологичны" и "не основаны на легальности или регулировании арендной платы".

В первый раз войну с туристами начала бывший мэр Ада Колау. Она запретила владельцам апартаментов сдавать одноместные комнаты. Также представитель власти ввела "туристический налог", согласно которому путешественники должны платить дополнительные средства за каждую ночь пребывания в Барселоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что в испанском городе Сан-Себастьян запретили строить новые отели из-за перенасыщенности туристами.

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