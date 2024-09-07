Бархатный сезон на побережье Черного моря: где самые низкие цены

Планируете путешествие осенью, но не знаете, куда уехать? Доверьте это нам! Рассказываем о локациях, которые точно станут отличным местом для вашего отдыха.

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Констанца, Румыния

Большой морской порт. Бархатный сезон приходится на сентябрь. Средняя температура воздуха в этот период колеблется от +24 до +25°С.

Самый популярный пляж – Relax Beach Mamaia. Здесь преобладает песчаное побережье, усеянное ракушками. Локация подойдет для спокойного отдыха. Если требуется более активный досуг, отправляйтесь на Modern Beach. Здесь можно прокатиться на катамаранах и гидроскутерах. Также на берегу работают спасатели.

Если путешествуете с семьей, обязательно посетите Aqua Magic Mamaia. Здесь есть множество водных горок и аттракционов как для детей, так и для взрослых. А еще для малышей здесь часто проводят конкурсы и шоу. Также советуем прогуляться по живописной набережной, где можно осмотреть модели кораблей разных эпох.

Двухместный номер в 5 ночей для двоих взрослых обойдется где-то в $279. Апартаменты на береговой линии будут стоить около $500.

Несебир, Болгария

Город располагается на юго-востоке страны. С конца августа по средину сентября здесь длится бархатный сезон. Средняя температура воздуха колеблется от +24°С до +30°С, море теплое: от +23°С до +25°С.

Чаще всего туристы отдыхают на Nessebar South Beach. Кстати, пляж является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он идеально подходит для семейного досуга, поскольку здесь преобладает пологий спуск в воду. Но иногда здесь бывают сильные волны.

Кстати, неподалеку находится популярная локация – Солнечный берег, получивший награду Голубого флага. Здесь ценители водных развлечений смогут заняться дайвингом, кайтингом или виндсерфингом.

Советуем посетить археологический музей. Здесь можно осмотреть редкую коллекцию древних монет и посуды. А еще рекомендуем поехать к Базилике Святой Софии. Только представьте, ее возвели в VI-V веках до нашей эры. Кстати, святыня входит в список 100 национальных туристических мест Болгарии.

Апартаменты в 150 метрах от побережья будут стоить около $256 за 5 дней для двоих взрослых. Номер-студио обойдется примерно в $418.

Шиле, Турция

Муниципалитет в провинции Стамбул на берегу Черного моря. В сентябре здесь начинается бархатный сезон. Средняя температура воздуха колеблется от +24 до +27°С.

На Şile Beach преобладает песчаный берег со скалистыми склонами. Но вход в воду полог, поэтому локация прекрасно подойдет для отдыхающих с малышами. Больше всего туристов приезжает на Ayazma Beach Şile – побережье, где размещается куча ресторанов и кафе.

Обязательно сходите к одному из самых старых и высоких маяков в стране – Sile Lighthouse. Его построили в 1859 году. Сооружение по сей день излучает световой сигнал. А еще советуем поехать в столицу, чтобы посетить символ города – Голубую мечеть. Ее построили в 1616-м в стиле исламской и мировой архитектуры.

Стандартный двухместный номер за 5 ночей будет стоить от $284 до $937.

Батуми, Грузия

Город Аджарской автономной республики. Здесь располагается морской порт, специализирующийся на экспорте нефтепродуктов, цитрусовых, чая, консервов и других товаров. В сентябре здесь начинается бархатный сезон. Средняя температура воздуха в этот период колеблется от +24 до +28°С.

Самый большой галечный пляж – Batumi Beach, протяженностью 7 километров. Здесь размещаются туалеты, душевые кабинки и переодевалки. Туристы смогут прокатиться на водных лыжах и катамаранах. Также на территории работает медпункт.

Если ищете малолюдные места, направляйтесь в поселок Сарпи. Он характеризуется горной девственной природой, а море здесь невероятного голубого цвета.

Обязательно посетите Miracle Park. Здесь можно увидеть разные виды скульптур и прокатиться на колесе обзора. А еще рекомендуем осмотреть городок, проехав по канатной дороге. Кстати, на вершине находятся сувенирные магазинчики и кафе.

Апартаменты с видом на море обойдутся примерно в $249 за 5 ночей для 2 человек. Улучшенный номер-студио будет стоить около $337.

Выбирайте курорт и отправляйтесь в путешествие по Черноморскому побережью!

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