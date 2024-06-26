Бали, Таиланд или Мальдивы: лучшие пляжи для отдыха

Райские уголки на Земле мечтают посетить тысячи туристов. Рассказываем о самых популярных побережьях Юго-Восточной Азии — где остановиться и что посмотреть.

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Бали

Живописный остров в Индийском океане. Здесь лето длится круглый год. Средняя температура воздуха с мая по октябрь колеблется от 25°C до 26°C.

Нуса Дуа

Самая развитая туристическая зона. Расстояние от аэропорта занимает всего 30 минут езды. На берегу преобладает светлый песок. Локация отделена контролем безопасности. Для любителей гольфа предлагают несколько полей.

Здесь не так много достопримечательностей, но они есть. Рекомендуем посетить Museum Pasifika. В выставочном зале сосредоточено более 6 000 произведений искусства. Среди них – работы Родена, Гогена, Руссо и Матисса.

Убуд

Уютный городок в центральной части архипелага. Самое известное побережье Lovina славится чёрным песком. Здесь стоит сходить ко Дворцу Живописи и к дому Лемпада – известному местному скульптору и художнику.

Особенность окрестности – рисовые террасы и горные реки. Чтобы увидеть длиннохвостых макак, направляйтесь к Лесу обезьян. Для тех, кто любит историю, рекомендуем съездить в королевский дворец-резиденцию PuriSaren Agung.

Джимбаран

Настоящий гастрономический рай для туристов. Курорт вообще не может похвастаться достопримечательностями. Но это не мешает ему ежегодно принимать десятки тысяч путешественников.

На песочной дуге размещается множество ресторанов. Обязательно поужинайте в одном из них во время заката. Вечером жара падает, и прибрежные заведения выносят столики на песок. Но имейте в виду, чтобы насладиться такой трапезой, нужно приходить заранее. Лучше в 17:00.

Для спокойного отдыха подойдет набережная Legian. Она славится пляжами стального оттенка. Самые демократичные цены – на Kuta. Кстати, он является самым посещаемым курортом на Бали. Здесь размещаются аквапарки, бары, клубы и торговые центры на любой кошелек.

Таиланд

Страна известна разнообразными ландшафтами: от гор на севере до равнин в центральной части и пляжей на юге. Тропический климат характеризуется жарким влажным сезоном.

Пхукет

Самый популярный среди туристов. Сюда лучше ехать с ноября по апрель. Ведь с мая по октябрь начинается "сезон тропических дождей".

Средняя температура воды колеблется в пределах 28°C. Для семей с детьми отлично подойдет тихий пляж Карон. За оживленной ночной жизнью – направляйтесь к Патонгу.

Краби

Провинция насчитывает 130 островов. Путешественниками перехватывает дыхание от прилегающих к городу пещер Кхао-Кханап-Нам. А силу здешней природы величественно показывает водопад Хуа-Саид. Море здесь очень теплое, около 29°C.

Среди пляжей рекомендуем: Ао Нанг, Хат-Рей-Ле или Хат-Нопхарат-Тхара.

Пхи-Пхи

Архипелаг удивляет путешественников райскими побережными и лагунам. Большое количество пальм и морских жителей погружают гостей в мир невероятной красоты. Дайвинг здесь – одно удовольствие.

Под водой можно встретить скатов, мурен, тунцев, морских черепах, а еще тигровых и даже китовых акул. Между прочим, локацию часто выбирают молодожены для приведения свадьбы. Кстати, на Пхи-Пхи снимали фильм "Пляж", в главной роли с Леонардо Ди Каприо.

Мальдивы

Настоящий оазис для туристов. Курорты размещаются на маленьких островах. Самым дорогим считают Ваббинфару. Чтобы ближе познакомиться с традициями и обычаями прибрежного поселка, выбирайте отель Four Seasons Resort. Сервис в комплексе на высшем уровне. Если хотите находиться поближе к цивилизации, поезжайте в Хитад. Здесь построены высотные дома и проложены автомобильные дороги. Для отдыха с друзьями отправляйтесь на Барос. Любителям гольфа лучше выбрать Куреду. Здесь организовывают курсы по этой спортивной игре. За знаменитыми тайскими спа-услугами следуйте на Раа.

Фулхадху

Один из самых красивых берегов располагается вдали от популярных туристических маршрутов. Поэтому гости здесь могут насладиться уединением. На побережье преобладают неглубокие теплые лагуны цвета аквамарина.

Дигура

Идеальный выбор для семей с малышами, ведь здесь вообще отсутствуют сильные волны. Живописность местности дополняет домашний риф, где можно наблюдать за морскими жителями.

Северное Мале

Локация находится вблизи аэропорта. Здесь предлагают много удобств для релакса: шезлонги, гамаки, кровати под балдахинами. Для веселого времяпрепровождения на острове обустроили надувные горки. А еще можно прокатиться на водных лыжах, гидроциклах и т.д.

Имеете в виду, пляжный отдых на Мальдивах имеет определенные ограничения:

- не купайтесь в обнаженном виде и топлесс;

- алкоголь лучше употреблять на частных островах-курортах;

– самостоятельно ловить рыбу нельзя.

Не откладывайте путешествие на потом. Выбирайте локацию мечты и планируйте поездку уже сегодня!

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