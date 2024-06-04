Аквапарки Украины: где отдохнуть летом с детьми

Начало жаркого сезона уже не за горами. Пора готовить купальные костюмы! Где отдохнуть с семьей – рассказываем дальше.

Аквапарк Одесса

Здесь сделали искусственную реку, протяженностью 500 метров с постоянным течением 5 километров в час. А еще обустроили единственный волновой бассейн. Для посетителей предлагают много развлечений: 27 водных аттракционов, 5 водоемов и пилинг рыбками для ножек. Кстати, для детей здесь оборудовали специальный городок.

Между прочим, комплекс находится под открытым небом.

Правила, которых следует соблюдать:

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, допускаются только с сопровождением взрослых. Во избежание травм обращайте внимание на ограничение веса и роста.

Что входит в стоимость входного билета?

электронный ключ-браслет;

шкафчик в раздевалке;

надувные круги;

спасательные жилеты;

шезлонги.

Аллигатор (Тернополь)

Аквапарк часто называют самым посещаемым в Украине. Здесь действует трехступенчатая система очистки воды. Поэтому это безопасный отдых даже для семей с малышами от 3 месяцев. Среди развлечений: инфракрасная сауна, турецкая баня, SPA-зона и гидромассаж.

7 океан (Хмельницкий)

Спортивно оздоровительный комплекс работает с 2015 года. Он может вместить до 1000 человек. Здесь царит тематика островов. При входе гостей встречает большой осьминог. Если проголодаетесь, то на территории аквапарка есть места для обеда. Поэтому не придется выходить за его пределы. А еще здесь летом функционирует терраса, где можно позагорать.

Пляж (Львов)

Находится недалеко от центра города. Комплекс работает по гибкому графику – с 7:00 до 21:00. Следует обратить внимание, что наружные горки открывают только в субботу и воскресенье. В будние дни работают только внутренние аттракционы.

Рядом с местом находятся рынок, гостиницы и развлекательные заведения.

Черноморка (Очаков, Николаевская область)

Здесь открывается великолепный вид на море. На территории водного центра размещены семь взрослых и три детских горки. Для лиц, достигших совершеннолетия, здесь есть каскадный бассейн с водяным баром. А вечером можно посмотреть фильм или футбольный матч под открытым небом.

Косино (Закарпатье)

В аквапарке находится самый большой в Украине аттракцион "Волна". Кроме других развлечений туристов ждут минеральные термальные источники с температурой 40-45С°. Горячий гейзер прячется в буровой скважине глубиной 1190 метров.

Вода содержит множество лечебных микроэлементов:

железо переносит кислород в клетки;

кальций укрепляет кости;

калий и натрий сокращает мышцы;

цинк влияет на состояние кожи, волос, ногтей и мужскую половую функцию;

Хлор нормализует деятельность нервной системы.

В общем, здесь гости могут сочетать активный отдых с оздоровительными процедурами.

Королевская бочка (Житомир)

Развлекательный центр удивляет своими дополнительными услугами. К примеру:

Серагем – кровать с лечебно-массажными свойствами. Помогает снять боли в мышцах, стресс, чувство тревоги, преодолеть бессонницу и прочее.

Кедровая фитобочка выводит из организма вредные токсины. А еще она эффективна для похудения.

Соляная комната – аналог природной пещеры. Ее оборудовали специальными лампами, стереосистемами, телевизорами и удобными креслами.

Кстати, на территории комплекса построен комфортабельный отель. Так что долго искать жилье не придется.

Глухомань (Полтава)

Здесь можно сыграть в волейбол, минигольф, водное поло и пойти на аквааэробику или фитнесс. Кстати, все посетители комплекса застрахованы от возможных несчастных случаев.

Карпатия (Мукачево)

Развлечения доступны как внутри, так и снаружи. Здесь сделано 11 бассейнов, 3 из них термальные. Оборудован волновой водоем. Есть бистро европейского стандарта. Так что пообедать и поужинать можно не выходя за пределы аквапарка. А еще разработана искусственная река, которая течет по всей территории водного центра. Также есть игры для разных возрастов. И, конечно, работают SPA-зоны.

Кстати, рядом размещаются апартаменты, через которые можно пройти непосредственно в кассу комплекса. Потому выходить на улицу не нужно.

О чем следует помнить:

Возьмите с собой купальник, полотенце и солнцезащитный крем. Сытость дает достаточно энергии. Не забудьте о завтраке или обеде. Для безопасности оставляйте ценные вещи дома. Соблюдайте правила поведения на аттракционах.

Пора зарядиться энергией и забыть о повседневных заботах! Выбирайте аквапарк и айда отдыхать.

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