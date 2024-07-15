Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Лето – это не только время для пляжного релакса, но и возможность получить незабываемые впечатления, зарядиться энергией и позитивом на весь год. Как провести свои выходные – рассказываем ниже.

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Каякинг

Занятия оценят не только экстремалы, но и любители спокойного отдыха. Суть спорта — преодолеть запланированный путь на узкой длинной лодке. Водные маршруты бывают разными, поэтому совсем не обязательно выбирать сложные направления. Каяк можно использовать как в тихих местах, так и на бурных реках.

В Карпатах можно устроить сплав потоками Черный и Белый Черемош, Черная и Белая Тиса, Турбат, Говерла, Косовская. В Яремче – Прут с водопадом Пробой. Для тех, кто любит острые ощущения, советуем выбрать Горный Тикич вблизи поселка городского типа Буки Черкасской области. В летний период обязательно съездите на Мигийские пороги Южного Буга.

О чем следует помнить:

Перед заходом в водоем проверьте, все ли замки и застежки крепко фиксируют жилет.

Во время бурных волн обязательно надевайте шлем.

Держитесь поближе к берегу и не заплывайте далеко.

Выбирайте групповой сплав.

Следуйте рекомендациям инструктора.

Имейте в виду, такое развлечение доступно только тем, кто достиг 16-летнего возраста.

Вейксерфинг

Сочетает в себе элементы вейкбординга и сноуборда. При помощи специальной доски и буксировочного троса туристы скользят по искусственной волне. Такой вид спорта можно практиковать на любом водоеме. Лучший способ научиться умело держаться на воде – взять несколько уроков у опытного инструктора. Он расскажет об основах катания, технике безопасности и поможет сделать первые шаги.

Вейк-парки можно найти во многих городах Украины, включая Киев (Adrenalin Wake Club), Львов (Sirka Sport wakesurfing, Voodoo Wake Park) и Днепр (Rider Surf Club).

Баги

Легкие открытые внедорожники созданы для скорости и азарта. Первые модели появились в 1950-х годах в США. Их прародителями стали самодельные автомобили, сделанные из дешевых запчастей, таких как шасси от Volkswagen Beetle. Эти машины сразу завоевали популярность благодаря своей простоте, доступности и способности передвигаться по любой местности.

Экстремальный вид отдыха можно попробовать в Карпатах, а также в других областях: Волынской, Киевской, Львовской и т.д.

Вездеход требует незаурядных водительских навыков. Человек должен знать, как себя вести в экстремальных ситуациях. Поэтому, если вы новичок, советуем выбрать поездку с инструктором. Внедорожники подходят как для индивидуального, так и группового или семейного заезда.

Кстати, многие экоактивисты призывают отказаться от этого досуга, поскольку он вредит природе.

Велосипедные прогулки

Самый дешевый вид активного отдыха для владельцев двухколесного. На "железном коне" можно исследовать горы, леса, поля и т.д. Даже существует специальный транспорт для скал. Он оборудован широкими шинами и крепкими рамами. Это позволяет велосипеду преодолевать сложные препятствия и крутые подъемы.

Преимущества:

Укрепляет мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает похудеть.

Свежий воздух и физическая активность оказывают положительное влияние на психическое состояние, уменьшают стресс и улучшают настроение.

Экологически чистый вид перемещения, не загрязняющий окружающую среду.

Как подготовиться:

Составить подробный маршрут на онлайн-картах, чтобы не потеряться во время путешествия.

Прихватить с собой питьевую воду и перекус, который не испортится.

Выбирать не слишком жаркие дни.

Проверьте исправность велосипеда.

Лучшие маршруты Украины: замки Львовщины (Подгорцы, Золочев, Олеск), село Вилково в Одесской области, крепости Подолья (Каменец-Подольская и Хотинская), Трахтемировский полуостров в Черкасской области, озеро Синевир (Закарпатье).

Скалолазание

Такой досуг отличается по сложности, стилю и оборудованию. Профессиональные скалолазы используют карабины и веревки на специальных маршрутах с четко определенными точками страховки. Традиционный вид проходит по необорудованным направлениям. Туристы сами устанавливают с помощью шнурка и закладных элементов. Кстати, такой активный отдых подходит для людей всех возрастов и уровня подготовки. Он развивает координацию движений, баланс и гибкость.

Лучшие пути для прошедших инструктаж в Карпатах: Яремче, Маковица, Бубнище, скалы Довбуша, а также локации в Каменце-Подольском.

Обязательно прихватите с собой шлем и систему. Все остальное можно взять в аренду.

Забудьте о скуке и рутине, отправляйтесь навстречу приключениям!

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