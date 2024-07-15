УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
27
Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Лето – это не только время для пляжного релакса, но и возможность получить незабываемые впечатления, зарядиться энергией и позитивом на весь год. Как провести свои выходные – рассказываем ниже.

Видео дня

Каякинг

Занятия оценят не только экстремалы, но и любители спокойного отдыха. Суть спорта — преодолеть запланированный путь на узкой длинной лодке. Водные маршруты бывают разными, поэтому совсем не обязательно выбирать сложные направления. Каяк можно использовать как в тихих местах, так и на бурных реках.

В Карпатах можно устроить сплав потоками Черный и Белый Черемош, Черная и Белая Тиса, Турбат, Говерла, Косовская. В Яремче – Прут с водопадом Пробой. Для тех, кто любит острые ощущения, советуем выбрать Горный Тикич вблизи поселка городского типа Буки Черкасской области. В летний период обязательно съездите на Мигийские пороги Южного Буга.

О чем следует помнить:

  • Перед заходом в водоем проверьте, все ли замки и застежки крепко фиксируют жилет.
  • Во время бурных волн обязательно надевайте шлем.
  • Держитесь поближе к берегу и не заплывайте далеко.
  • Выбирайте групповой сплав.
  • Следуйте рекомендациям инструктора.

Имейте в виду, такое развлечение доступно только тем, кто достиг 16-летнего возраста.

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Вейксерфинг

Сочетает в себе элементы вейкбординга и сноуборда. При помощи специальной доски и буксировочного троса туристы скользят по искусственной волне. Такой вид спорта можно практиковать на любом водоеме. Лучший способ научиться умело держаться на воде – взять несколько уроков у опытного инструктора. Он расскажет об основах катания, технике безопасности и поможет сделать первые шаги.

Вейк-парки можно найти во многих городах Украины, включая Киев (Adrenalin Wake Club), Львов (Sirka Sport wakesurfing, Voodoo Wake Park) и Днепр (Rider Surf Club).

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Баги

Легкие открытые внедорожники созданы для скорости и азарта. Первые модели появились в 1950-х годах в США. Их прародителями стали самодельные автомобили, сделанные из дешевых запчастей, таких как шасси от Volkswagen Beetle. Эти машины сразу завоевали популярность благодаря своей простоте, доступности и способности передвигаться по любой местности.

Экстремальный вид отдыха можно попробовать в Карпатах, а также в других областях: Волынской, Киевской, Львовской и т.д.

Вездеход требует незаурядных водительских навыков. Человек должен знать, как себя вести в экстремальных ситуациях. Поэтому, если вы новичок, советуем выбрать поездку с инструктором. Внедорожники подходят как для индивидуального, так и группового или семейного заезда.

Кстати, многие экоактивисты призывают отказаться от этого досуга, поскольку он вредит природе.

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Велосипедные прогулки

Самый дешевый вид активного отдыха для владельцев двухколесного. На "железном коне" можно исследовать горы, леса, поля и т.д. Даже существует специальный транспорт для скал. Он оборудован широкими шинами и крепкими рамами. Это позволяет велосипеду преодолевать сложные препятствия и крутые подъемы.

Преимущества:

  • Укрепляет мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает похудеть.
  • Свежий воздух и физическая активность оказывают положительное влияние на психическое состояние, уменьшают стресс и улучшают настроение.
  • Экологически чистый вид перемещения, не загрязняющий окружающую среду.

Как подготовиться:

  • Составить подробный маршрут на онлайн-картах, чтобы не потеряться во время путешествия.
  • Прихватить с собой питьевую воду и перекус, который не испортится.
  • Выбирать не слишком жаркие дни.
  • Проверьте исправность велосипеда.

Лучшие маршруты Украины: замки Львовщины (Подгорцы, Золочев, Олеск), село Вилково в Одесской области, крепости Подолья (Каменец-Подольская и Хотинская), Трахтемировский полуостров в Черкасской области, озеро Синевир (Закарпатье).

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Скалолазание

Такой досуг отличается по сложности, стилю и оборудованию. Профессиональные скалолазы используют карабины и веревки на специальных маршрутах с четко определенными точками страховки. Традиционный вид проходит по необорудованным направлениям. Туристы сами устанавливают с помощью шнурка и закладных элементов. Кстати, такой активный отдых подходит для людей всех возрастов и уровня подготовки. Он развивает координацию движений, баланс и гибкость.

Лучшие пути для прошедших инструктаж в Карпатах: Яремче, Маковица, Бубнище, скалы Довбуша, а также локации в Каменце-Подольском.

Обязательно прихватите с собой шлем и систему. Все остальное можно взять в аренду.

Активный летний отдых: чем заняться и куда отправиться

Забудьте о скуке и рутине, отправляйтесь навстречу приключениям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересных курортах Одесщины.

только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber Не ведитесь на фейки!