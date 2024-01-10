Айда на край света: топ туристических локаций Новой Зеландии

Новая Зеландия известна неприкосновенной природой, живописными видами, пещерами, необычными островами и водоемами. Сюда следует ехать не для того, чтобы рассматривать архитектурные или исторические достопримечательности, а ради природных локаций. Поверьте, в них невозможно не влюбиться.

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Делимся с вами местами, где должен побывать каждый из нас.

Село Хоббитон

Если вы видели трилогию "Властелин колец", то обязательно захотите сюда наведаться. Именно в этом небольшом селении проходила съемка известной саги. Да, это была не компьютерная графика, как нам казалось, а настоящее поселение. Его построили специально для съемок. Уверены, фанатам даже не понадобится никакой путеводитель, ведь каждый уголок этого места будет им до боли знаком.

Пещеры Вайтомо

Эту локацию местные и туристы между собой называют квартирой светлячков. Название дано не просто так. "Живых фонариков" здесь очень много. Они подсвечивают стены тоннелей уникальным сине-зеленым цветом. Зрелище завораживает. Неудивительно, что путешественники, прежде всего, отправляются именно сюда.

А еще здесь в рождественские и новогодние праздники можно послушать песни. Их исполняет хор в Кафедральном холле.

Фьорд Милфорд-Саунд

Еще одна локация, находящаяся в заповеднике. Здесь, на территории Южного острова, туристы задерживаются надолго. Скалистые побережья, удивительно чистые водоемы и высокие горы не дают ни одного шанса быстро пробежаться и дальше поехать исследовать другие места. Здесь забываешь обо всем на свете. Взрослые в одну секунду превращаются в детей и начинают внимательно рассматривать каждый камешек, сучок или веточку.

Ледник Франца-Иосифа

Поклонникам экстремального отдыха советуем пойти в Национальный парк Вестленд. Здесь находится еще одно уникальное чудо природы, которое можно попытаться покорить. Для этого вам необходимо заказать экскурсию, и в сопровождении гида подняться на скалу, покрытую льдом. Конечно, вам понадобится специальная обувь и другая экипировка. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Долина гейзеров Вайманга

Увидеть эффективное извержение горячей воды должен каждый гость этой страны. Зрелище действительно поражает. Да и ждать долго не придется. Каждые 20 минут мощный поток поднимается из недр земли и достигает высоты 30 метров. Поговаривают, что во время такого природного шоу некоторым храбрецам удается сварить яйца и сосиски. Но мы не советуем этого делать. Это слишком опасно, да и не стоит такого риска.

Гора Маунт-Кук

Высочайшая точка Новой Зеландии находится на территории одноименного Национального парка. Как и полагается, сюда можно подняться. Даже новички решаются на столь серьезный шаг. Но если нет желания карабкаться вверх, но все же хочется увидеть местную флору, то можно выбрать другой путь. Чаще всего путешественники заказывают экскурсии на вертолете и любуются невероятными местами с высоты птичьего полета.

Веллингтон

"Утопающий в зелени мегаполис" – вот, что говорят туристы, когда попадают в столицу Новой Зеландии. Даже зимой сосны и елки не дают отрицать этот факт. Город всегда обрамлен в цветные одеяния.

Само поселение расположено на двух горах, имейте в виду, придется много раз спускаться вниз, а затем подниматься на вершину. Но есть и хорошая новость: ваши ноги станут более выносливыми. После такой прогулки вас не напугают другие локации этой страны.

В Веллингтоне рекомендуем сходить в Национальный музей Те-Папа-Тонгарева, что переводится как "место, где находятся богатства этой земли". И действительно, здесь сделан акцент на флору и фауну края. В помещении собраны коллекции растений и окаменелостей, скелеты животных и птиц, образцы насекомых и остатки гигантского голубого кита.

Подводный мир Келли Тарлтона

Еще одна туристическая достопримечательность, которая заслуживает вашего внимания. Это комплекс, объединяющий океанариум и галерею. Здесь можно понаблюдать за самыми разными морскими жителями нашей планеты: от скатов до акул. Кстати, с хищниками можно еще и поплавать. Если не хватает адреналина и острых ощущений, можете попробовать это развлечение.

Сама застройка напоминает аквариум, исполненный в виде тоннеля. Конструкция до сих пор поражает своими масштабами. Длина прохода составляет 110 метров. Для локации, расположенной под водой, это действительно потрясающе.

Сооружение построили быстро, но по всем правилам безопасности. Также здесь позаботились не только о людях, но и о рыбах. В водоеме воспроизведено множество пещер и рифов. Это сделано для того, чтобы создания по желанию могли скрыться от надоедливых посетителей или своих "соседей".

Это уникальное государство, к сожалению, находится в тысячах километров от Украины. Но оно, как и другие, достойно вашего внимания. Вы должны увидеть его неземную красоту. Потому не думайте: ехать или нет. Если есть возможность, обязательно отправляйтесь в незабываемое путешествие по Новой Зеландии.

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