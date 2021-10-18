Сияющая улыбка: профессиональное отбеливание зубов

Сегодня белоснежные зубы — не столько признак хорошего здоровья, сколько показатель успешности человека, его ответственности перед собой. Эмаль может потускнеть вследствие вредных привычек (курение), возрастных изменений, пищевого режима (чай, кофе, красители), травм, заболеваний. Конечно, для исправления ситуации можно прибегнуть к народным средствам, но будьте готовы к тому, что в результате у вас истончится и поцарапается эмаль, а цвет выйдет неравномерным. Не говоря уже о том, что подобные процедуры связаны с неприятными ощущениями. Обращаясь же к профессионалам, вы гарантировано получаете качество и стойкий эффект.

Комплексные мероприятия

Так, отбеливание зубов в клинике Porcelain — это полноценный комплекс процедур косметического и оздоровительного характера, включающий:

осмотр пациента для определения фронта работ, выявления искусственных конструкций — они не меняют цвет, потому некоторые, возможно, придется заменить (пломбы, виниры);

удаление налета, камня с помощью различных методов: механическое снятие, Air-Flow, ультразвуком;

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фотофиксация исходного тона, выбор желаемого по специальной шкале;

непосредственно отбеливание. В Porcelain используется безболезненная система Beyond Polus: на зубы наносится светочувствительный гель, активизирующийся под воздействием специальной лампы голубого спектра, в завершение цикла (длится 12 минут) гель удаляют. Одна процедура состоит из трех циклов, в конце остатки геля полностью смываются водой. Перед отбеливанием врач заботится о средствах защиты пациента: используются солнцезащитные очки, ретрактор, специальный крем для губ, защитный гель для десен;

после отбеливания зубы покрывают препаратом со фтором в составе, укрепляющим эмаль и снижающий чувствительность после процедуры;

при необходимости пациенту предложат приобрести набор из кап и отбеливающего геля, использующиеся в домашних условиях, — они продлевают и закрепляют эффект отбеливания.

Кроме всей ротовой полости, возможно точечное отбеливание отдельных зубов либо участков. Узнать подробности, записаться на процедуру вы сможете на сайте porcelain-dent.com.ua.

О чем должен помнить пациент

Первое — о противопоказаниях. Некоторые выявляет стоматолог, но о ряде из них может знать только сам клиент. Противопоказаниями и ограничениями являются:

кариес, аномалии развития зубов, их повышенная чувствительность;

аллергические реакции, в частности на пероксид;

возраст (процедура не делается до 18 лет);

беременность, кормление ребенка;

периодичность — не чаще одного раза в год.

Второе, что должен контролировать пациент, — питание и свой образ жизни, иначе эффект не продержится долго. В первые сутки следует употреблять только "белые" продукты, следующие 14 дней — мягкую пищу, которая не оставляет цветных следов. От курения и красящих напитков лучше воздержаться вообще.