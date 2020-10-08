Rixos Sharm El Sheikh 5* теперь только для взрослых: отдых в Египте вышел на новый уровень

Отдых в Египте теперь может быть не только интересным и увлекательным, но еще и полезным, развивающим.

Такие возможности украинцам готов предоставить пятизвездочный отель Rixos Sharm El Sheikh. Комплекс и ранее был очень популярным среди туристов. После карантина отель открылся заново с 1 октября 2020 года, но сейчас он превратился в эксклюзивный курорт для взрослых (только 16+), где гостей ждут круглосуточные развлечения, а также интересные развивающие предложения. Причем безопасность отдыха здесь уже проверили на себе звезды украинского шоу-бизнеса.

Лучшие предложения для отдыха в этом отеле всегда готов предоставить один из самых надежных туроператоров Украины "Tez Tour".

Журналист OBOZREVATEL также смог лично оценить новые возможности комплекса, который считается одним из самых романтических мест Шарм-Эль-Шейха.

Только "взрослые развлечения"?

Отель на побережье Красного моря предлагает идеальное размещение в элегантных современных номерах и люксах с видом на сад, бассейн или море. На территории расположено семь открытых бассейнов для комфортного и интересного отдыха гостей.

Гостей Rixos Sharm El Sheikh после запуска новой концепции, по словам руководства, ждет множество "взрослых" развлечений – от мокрых вечеринок у бассейна до зажигательных дискотек и выступлений диджеев.

Не просто отдых, но и развитие!

Новая концепция Rixos Sharm El Sheikh включает в себя множество интересных занятий. Как рассказал нам управляющий директор компании Rixos Hospitality Egypt Эркан Йылдырым, этот отель первым на полуострове Шарм-Эль-Шейх по-настоящему полностью перешел в режим "только для взрослых". Это вовсе не означает, что гостей ждут только развлечения 16+.

К примеру, уже сейчас на территории работает фитнес-центр, тренеры предлагают профессиональный подход к тренировкам, в свободном доступе – тренажеры, в том числе и в бассейне.

"В планах организация тренингов и мастер-классов, различных курсов для получения новых знаний", – сообщил также управляющий.

Интересно,зажигательно и безопасно!

Rixos Sharm El Sheikh придерживается сейчас своего главного приоритета – здоровье и безопасность гостей и членов команды превыше всего.

Так, гостей этого роскошного отеля ждут:

Обязательная уборка номера каждый день.

Средства личной защиты: маски, перчатки и дезинфекторы предоставляются абсолютно всем.

Обеспечение выполнения правил социального дистанцирования.

Украинские звезды оценили новый Rixos Sharm El Sheikh

Звезды украинского шоу-бизнеса на своем примере доказали туристам, что отдых в этом комплексе совершенно безопасный.

К примеру, солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала первым клиентом Rixos Sharm El Sheikh после открытия отеля 1 октября 2020 года.

Звезда отдыхала в одном из лучших номеров отеля и получила массу удовольствия.

Также здесь отдыхает популярный ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой.

7 октября в отеле Rixos Sharm El Sheikh выступила популярная украинская диджейка, модель, секс-символ и экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко, более известная, как Dj NANA.

Оценить новые возможности отеля прилетела и популярная украинская певица и телеведущая Алена Винницкая.

Преимущество обновленного отеля в том, что он доступен и безопасен абсолютно для всех – от звезд шоубиза до обычных туристов.

Если Вы выбираете Египет и хотите отдохнуть на высшем уровне, несомненно, Вам сюда – зажигать огни Rixos Sharm El Sheikh! Поможет в этом туроператор "Tez Tour"!