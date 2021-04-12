Как выбрать ортопедическое кресло для дома и не ограничивать себя в комфорте

Недавно огромное количество стран отметило в своём календаре важное, но далеко не радостное событие – год со дня объявления тотального карантина. Так двухнедельная изоляция в марте 2020-го года перетекла в бессрочную череду ограничений и строгих правил для целого мира. Это безусловно повлияло не только на нашу осознанность, но и в корне изменило отношение к собственному здоровью. И поскольку многие люди теперь вынуждены работать в удаленном формате, а офисные будни можно смело назвать домашними, пришло время задуматься над обустройством эргономичного рабочего места.

Для начала определите свои индивидуальные параметры такие, как вес и рост. Ведь от них будет зависеть ширина кресла и сложность его конструкции; Необходимо знать будущие условия и нюансы эксплуатации изделия. От параметров вашей квартиры и других внешних факторов будут зависеть варианты обивки и количество дополнительных элементов; Эргономичные кресла, как упоминалось ранее, отличаются огромной вариацией разных настроек, но всё же самые важные из них: регулировка высоты сиденья и спинки кресла, корректировка угла наклона, механизм контроля качания (tilt или anyfix) и регулировка глубины сиденья; Определите необходимый уровень жёсткости конструкции кресла. Он может быть низким, средним или высоким. Всё зависит от наличия уже существующих проблем с позвоночником. Изделие должно полностью повторять все естественные изгибы вашего тела и постепенно формировать здоровую осанку; Обращайте внимание только на те эргономичные офисные кресла, которые имеют сбалансированную систему поддержки пяти позвоночных отделов. Она важна для равномерного распределения нагрузки во время сидения; Выбирайте только высококачественный упругий наполнитель, который способен сразу восстанавливать свою форму даже после тысячного физического контакта. На данный момент наилучшим вариантом является полимерный ячеистый эластомер. Он обладает эффектом памяти, обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и не вызывает аллергию; Вопрос выбора обивки крайне важен. Ведь от этого решения зависит как ваш комфорт, так и долговечность первоначального внешнего вида кресла. Материал обивки обязан быть прочным, приятным на ощупь и обладать гипоаллергенными свойствами. Он должен быть устойчив к перепадам температур, прямым попаданиям солнечных лучей и загрязнениям. Чем качественнее и изысканнее материал, тем выше цена. Ортопедическое кресло будет служить вам ни год и ни два, поэтому здесь экономить явно не стоит; Убедитесь в том, что предлагаемая вам модель кресла имеет соответствующие сертификаты, изготовлена по запатентованной технологии, прошла несколько этапов тестирования и отвечает современным экологическим стандартом. Только в этом случае вы гарантировано получите качественный и безопасный продукт; Уделите должное внимание дизайну. Такой важный элемент интерьера непосредственно говорит о вашем вкусе. И поскольку вы не скованы скучными корпоративными рамками, проявите фантазию и не бойтесь экспериментов. Выбирайте яркие цвета и комбинируйте оттенки. Украсьте компьютерное эргономичное кресло необычным швом или другими декоративными элементами, чтобы оно стало по-настоящему уникальным.

Следуя этим нехитрым рекомендациям вы сможете с лёгкостью подобрать идеальную модель. Но делать это стоит лишь в специализированных магазинах, поскольку изготавливать подобную мебель непросто. К примеру, вы можете ознакомиться с широким ассортиментом компании Kulik System. На сайте международного производителя вы гарантированно сможете купить эргономичное кресло высокого качества и даже лично разработать его дизайн.

Создать идеальный домашний офис - задача не из легких. Для её реализации требуется значительное количество времени и сил.

Необходимо тщательно спланировать расстановку вещей, чтобы они не мешали вашему перемещению и не загромождали пространство;

Сегментировать помещение и разделить его на зону для отдыха и работы;

Позаботиться о нужном количестве различных источников света (искусственного и естественного);

Соблюдать гармонию стилей в интерьере.

Продумав всё до последней мелочи и подобрав подходящую мебель, вы измените своё представление об эффективности раз и навсегда. А правильное ортопедическое компьютерное кресло позволит вам, наконец-то, получать удовольствие от работы и ощутить здоровый комфорт не выходя из дома.