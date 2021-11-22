Как понять, что выбрать — стул или кресло?

Стул или кресло — сложный выбор, ведь часто нужны ответы на такие вопросы:

● Что будет удобнее?

● Что полезнее для осанки?

● На чем комфортнее сидеть долгое время?

Выбор усложняется тем, что многие не различают офисное кресло и стул или считают, что у последнего обязательно твердое сиденье и спинка, но нет подлокотников. Но есть разные модели поэтому, выбирая между ними, нужно учитывать много факторов. Разобраться в теме помогут специалисты украинской компании AMF.

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Art Metal Furniture объединяет 7 производственных предприятий, имеет развитую дистрибьюторскую сеть с представительством в 36 странах мира. Компания работает на рынке с 1999 года, поэтому при обращении в AMF вы можете выбрать стул или кресло от украинского производителя с опытом работы более 20 лет. Вся продукция сопровождается сертификатами СТ-1 для СНГ и Certificate of Original (FORM-A) для стран Европы.

Стул и кресло — назначение и критерии выбора

Принято считать, что стул имеет 4 ножки или полозья, твердое или мягкое сиденье и спинку, а кресло — пятилучевую опору с колесиками, а также регулируемую спинку, сиденье и подлокотники (регулироваться могут отдельные составляющие или все части одновременно). Выбор напрямую зависит от того, где планируется поставить стулья или кресла, кто и как долго будет на них сидеть и какие задачи выполнять.

Стулья и кресла для офиса

Для офисов подойдет как компьютерный стул, так и кресло. Выбор зависит от того, для кого они предназначены.

Для посетителей

В приемной для посетителей ставят обычные стулья без колесиков, с подлокотниками или без. Если время ожидания недолгое, можно выбрать простые модели, но для большего комфорта посетителей стоит позаботиться о том, чтобы гостям было удобно. Для этого стулья как минимум должны иметь мягкую спинку и сиденье.

Для персонала

Для сотрудников выбирают простые, но удобные кресла: на колесиках для перемещения между столами, с высокой или средней спинкой и мягким сиденьем, которое регулируется по высоте. В зависимости от рода деятельности кресла могут быть с подлокотниками или без. Другие важные нюансы:

● Размеры должны быть не слишком большими, если рядом работают больше 2–3 человек.

● Для монотонной работы важно наличие мягкой скругленной кромки сиденья, которая не пережимает сосуды под коленями.

● Должна быть износостойкая обивка, которая имеет индекс истираемости не менее 80 000.

● Имеет значение простота чистки, чтобы обивка легко очищалась от загрязнений (подходит рогожка, полиэстер, ткань-сетка, экокожа).

В холле офиса можно поставить массажное кресло, которое поможет сотрудникам расслабиться в перерывах между выполнением рабочих задач. Это поможет сделать работу персонала более продуктивной, уменьшить усталость работников, улучшить их общее настроение.

Для руководителя

Для руководителей подходит кресло офисное с повышенным уровнем комфорта: с высокой спинкой и подголовником, из дорогих материалов, с индивидуальной регулировкой всех параметров. Мебель должна быть не только удобной, но и презентабельной, подчеркивать статус начальника, быть его визитной карточкой. Учитывая это, к особенностям кресла для руководителя стоит отнести такое:

● Обивка из натуральной или искусственной кожи — паропроницаемая, мягкая, долговечная.

● Благородные цвета вроде классического черного, коричневого, белого, бежевого, цвета слоновой кости.

● Более внушительные размеры — кресло как бы обволакивает сидящего.

● Увеличенные подлокотники, мягкий подголовник, удобный валик под поясницей, режим кресла-качалки и другие дополнительные опции, повышающие комфорт.

Для работы дома

В рабочий уголок или полноценный кабинет дома можно выбрать как кресло, так и стул. Все зависит от того, сколько времени занимает работа за столом или компьютером. Если не слишком много — подойдет обычный стул с мягким сиденьем и спинкой, а по желанию — с подлокотниками. Для более долгой работы лучше выбрать полноценное компьютерное кресло на пятилучевой опоре и колесиках, с подлокотниками, мягким сиденьем и спинкой.

Ортопедическое кресло

Особое внимание выбору необходимо уделить тем, кто полноценно перешел на удаленную работу. Если кресло будет неудобным — появятся дискомфорт, боли и проблемы со спиной. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, нужно выбирать ортопедическое кресло, которое обеспечивает правильное положение тела. Это достигается за счет индивидуальной настройки всех параметров под себя.

Ортопедические модели рекомендованы тем, кто тратит на работу не менее 8 часов, т. е. у кого полноценный рабочий день за письменным столом или компьютером. К особенностям ортопедических кресел относятся:

● Средняя жесткость, что снижает нагрузку на мышцы.

● Отдельная регулировка высоты, глубины и угла наклона сиденья, высота и угол наклона спинки, уровня подлокотников.

● Спинка с анатомическими изгибами — выпуклый валик под поясницу, небольшая впадина под шею.

● Многоуровневая фиксация. Технология Top Gun для фиксации спинки в любом положении, "Мультиблок" для регулировки наклона спинки и сиденья, "Синхромеханизм" с автоматическим изменением угла наклона сиденья в зависимости от угла наклона спинки или другие механизмы качания.

Ортопедическим должно быть и детское кресло. От взрослого оно отличается меньшими размерами. В остальном конструкция кресла схожая: есть регулировка высоты, угла наклона сиденья и спинки. Из особенностей стоит отметить отсутствие подлокотников. Стул для школьника часто выполняется без них, чтобы во время работы за столом ребенок размещал обе руки на столе, поскольку это считается правильным положением.

Геймерское кресло

На ортопедическое очень похоже игровое кресло. Его отличие в оригинальном дизайне, который создается специально для киберспортсменов. Форма сидения тоже анатомическая, обеспечивает ортопедическую поддержку туловища от таза до шеи. Другая черта геймерских кресел — наличие подголовника и поясничного валика, которые призваны поддерживать уязвимые части тела. Игровые модели выбирают все-таки те, кто проводит много времени за играми на компьютере, в том числе профессиональные киберспортсмены.

Для кухни

Кресла и стулья для кухни отличаются от офисных и компьютерных. Они не предназначены для долгого сидения в одной позе, поэтому имеют более простую конструкцию. Вместо нее упор делают на дизайн, чтобы стулья гармонично смотрелись в интерьере. В зависимости от предпочтений у AMF можно выбрать:

● Табуреты без спинки и подлокотников.

● Классические стулья с высокой или низкой спинкой.

● Модели с жестким или мягким сиденьем.

● Барные стулья с увеличенной высотой, подставкой для ног и иногда возможностью крутиться вокруг оси.

● С подлокотниками и медальонной спинкой.

● С прямой спинкой и без подлокотников.

● Стулья-кресла повышенной степени комфорта.

Выбор зависит от площади кухни. В большую можно поставить комфортабельные стулья-кресла, в маленькой стоит ограничиться табуретами или классическими стульями. Остальные модели подбирают по форме, дизайну и цвету к конкретному интерьеру и его особенностям.

Итоги

Резюмируя все вышеперечисленное, выбирайте стул или кресло, исходя из:

● Места, где предмет будет использоваться.

● Того, кто будет сидеть.

● Типа и количества задач.

Помните: правильный выбор мебели — залог комфорта и здоровья.