Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: чем собираются порадовать зрителей

Команда Insha Dance Company приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластическое представление "Д.І.М. Среди городов в туре, который продлится с 6 октября по 11 ноября 2024 года — Киев, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Львов.

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Информация о туре размещена на афише событий Insha Dance Company.

О чем спектакли

В Киевской опере (Театр оперы и балета для детей и юношества) 6 октября в 19.00 состоится показ балета-антиутопии "1984. Другая", а также балета Anima Oscura.

Билеты: https://concert.ua/ru/event/balet-1984insha

Балет-антиутопия "1984. Інша" — это работа хореографов Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой , являющейся авторской интерпретацией произведения Джорджа Орвелла.

"Тьма правды" будет вести борьбу со "светом угнетения", демонстрируя соревнования тоталитарной системы и личности. Спектакль будет сопровождать музыка от лауреатки премии "Оскар" Гильдур Гуднадоттир, автора саундтреков к фильмам "Джокер" и "Чернобыль". Зрители также услышат композиции пианиста Hauschka, создавшего музыку в сериале "Патрик Мелроуз".

В этом балете меткие строчки Орвелла оживают в движении танцовщиков. Здесь Джулия превращается в триеровскую танцовщицу в темноте, а Уинстон — в бунтаря-победителя. Ведь только любовь способна изменить страшный сценарий, затмить свет вымышленных божеств и стать противоядием от коварной лжи…

Балет Anima Oscura на музыку Джованни Батисты Перголези поставлен итальянским хореографом Франческо Аннаруммой. Это история о силе любви, которая превращает в свет самую темную душу. Музыкальной основой балета является произведение Перголези Stabat Mater, признанное шедевром и одной из самых выдающихся композиций XVIII века.

Показы пластического представления "Д.И.М." состоятся:

13 октября в 18:30 в Театре имени Ивана Франко в Ивано-Франковске.

Билеты: https://concert.ua/ru/event/insha-dance-company-ivano-frankivsk

17 октября в 19:00 в Хмельницкой областной филармонии .

Билеты: https://concert.ua/ru/event/insha-dance-company-khmelnytskyi

11 ноября в 18.30 в Театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

Билеты: https://concert.ua/ru/event/insha-dance-company-lviv-plastichna-vistava-dim-lviv

Пластическое представление "Д.І.М." на музыку Виктора Рекала в исполнении артистов Insha Dance Company — это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу "Танцуют все! 8 сезон", артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой. А при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Стабилизационного фонда культуры от Goethe-Institut стала уникальным театральным событием начала 2024 года, о котором писали Vogue, DTF, Суспільне.Культура, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Укрінформ, Великий Київ, Букви, Український Тиждень, УНН и другие.

"Ежедневно рушатся дома украинцев, все больше людей переживают потери. Искусство не может быть ни вне политики, ни вне социальных процессов. Спектаклем мы попытались поддержать эмоциональное состояние, объяснить зрителю, что каждый из нас так или иначе терял дом. Главное — не терять надежды. и вери в лучшее", — комментирует хореограф-постановщик Илья Мирошниченко.

"Лесь Курбас говорил, что театр сегодня должен быть таким, каким общество будет завтра. Так что наше видение завтрашнего дня полно танца... Открывать театральный сезон дома всегда трепетно, а открывать сезон в туре — мечта команды театра с первого дня его основания. И мы чрезвычайно счастливы иметь шанс прикоснуться своей деятельностью по душе зрителя в новых для нас городах", — отмечают в Insha Dance Company.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.