"Зеленскому удалось невозможное": журналист рассказал об уникальном феномене

Украинский журналист Денис Казанский отметил неожиданную поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского на востоке страны.

"Кто бы как не относился к Зеленскому, надо признать, что на этих выборах ему удалось невозможное. Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, он набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые", - написал он в Facebook.

Казанский подчеркнул, что пророссийским Зеленский может казаться только из Львова или Киева.

"По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики - это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского, сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет", - добавил журналист.

Он обнародовал несколько постов с сепаратистких сайтов, на которых Зеленский кланяется в пояс воинам АТО ("карателям!") и называет боевиков "Л/ДНР" "мразью".

"То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов - безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона", - подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК сообщила, как за Зеленского голосовали в регионах Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!