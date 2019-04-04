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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен

2.3тЧитати матеріал російською

Український журналіст Денис Казанський відзначив несподівану підтримку кандидата у президенти Володимира Зеленського на сході країни.

"Хто б як не ставився до Зеленського, слід визнати, що на цих виборах йому вдалося неможливе. Не будучи проросійським політиком і вихідцем з Донбасу, не маючи підтримки адмінресурсу і місцевих еліт, не маючи навіть місцевих депутатів і осередків, він набрав у цьому регіоні 25% голосів. Таке в українській історії відбувається вперше", — написав він у Facebook.

Казанський наголосив, що проросійським Зеленський може здаватися лише зі Львова або Києва.

"За мірками сходу України це, безумовно, не так. Для Донбасу проросійські політики — це Бойко і Медведчук. А за Зеленського, який виступав на концертах для воїнів АТО, відкрито жертвував гроші на армію і до того ж вважається людиною Коломойського, свідомий проросійський виборець голосувати не буде", — додав журналіст.

Він оприлюднив кілька постів з сепаратистських сайтів, на яких Зеленський кланяється в пояс воїнам АТО ("карателям!") і називає бойовиків "Л/ДНР" "мерзотою".

"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен
"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен
"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен
"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен

"Те, що такий кандидат набрав на Донбасі 25% без підкупу і фальсифікацій, на деяких ділянках майже наздогнав Юрія Бойка і з великим відривом обігнав проросійського Вілкула, якого підтримували мери, місцеві депутати та Ахметов - безумовний позитив. І свідчення тектонічних зрушень в ментальності жителів регіону", — підсумував Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, ЦВК повідомила, як за Зеленського голосували в регіонах України.

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Особи
Денис КазанськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
С Пецей все тоже было, даже лучше, в один тур победил и что теперь?
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Ну пострелял немножко в киношных депутатиков,ну немножко постреляет в народ на новом Майдане.Делов то.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Не забывайте, что Савченко тоже строила из себя патриотку, всех покрывала матом и пела гимн Украины. А оказалась троянским конем. Место Савченко занял другой кандидат, который в кино тоже расстреливал депутатов.
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