"Зеленському вдалося неможливе": журналіст розповів про унікальний феномен

Український журналіст Денис Казанський відзначив несподівану підтримку кандидата у президенти Володимира Зеленського на сході країни.

"Хто б як не ставився до Зеленського, слід визнати, що на цих виборах йому вдалося неможливе. Не будучи проросійським політиком і вихідцем з Донбасу, не маючи підтримки адмінресурсу і місцевих еліт, не маючи навіть місцевих депутатів і осередків, він набрав у цьому регіоні 25% голосів. Таке в українській історії відбувається вперше", — написав він у Facebook.

Казанський наголосив, що проросійським Зеленський може здаватися лише зі Львова або Києва.

"За мірками сходу України це, безумовно, не так. Для Донбасу проросійські політики — це Бойко і Медведчук. А за Зеленського, який виступав на концертах для воїнів АТО, відкрито жертвував гроші на армію і до того ж вважається людиною Коломойського, свідомий проросійський виборець голосувати не буде", — додав журналіст.

Він оприлюднив кілька постів з сепаратистських сайтів, на яких Зеленський кланяється в пояс воїнам АТО ("карателям!") і називає бойовиків "Л/ДНР" "мерзотою".

"Те, що такий кандидат набрав на Донбасі 25% без підкупу і фальсифікацій, на деяких ділянках майже наздогнав Юрія Бойка і з великим відривом обігнав проросійського Вілкула, якого підтримували мери, місцеві депутати та Ахметов - безумовний позитив. І свідчення тектонічних зрушень в ментальності жителів регіону", — підсумував Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, ЦВК повідомила, як за Зеленського голосували в регіонах України.

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