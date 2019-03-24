Зеленского покажут в "день тишины": канал "1+1" выступил с заявлением о выборах

Телеканал "1+1" покажет в "день тишины" 30 марта выпуск "Вечернего квартала" с актером и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом сказано в сообщении компании. По мнению медиагруппы, она таким образом не нарушит законодательство, ссылаясь на то, что Зеленский будет показан как актер, а не политик. Публикуем полное заявление "1+1":

"Сегодня, 24 марта 2019 года, ряд СМИ распространили информацию о том, что 30-го марта, в так называемый "день тишины" перед выборами, на телеканале "1+1" будут транслироваться проекты "Студии Квартал 95", с обвинениями в том, что программа составлялась в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Группа 1+1 медиа хочет заметить, что программная сетка телеканала "1+1" не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. "Студия Квартал 95" является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов на заказ "1+1". Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Рассмеши комика" и "Чистоньюз" — без участия кандидата в президенты, а выпуск Вечернего Квартала в этот день есть архивным, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом.

Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая господина Зеленского — актера, так же, как и каналы группы 1+1 медиа или другие каналы могут транслировать события с участием Президента во время исполнения обязанностей главы государства, например, международных встреч".

Владимир Зеленский на "Вечернем квартале" pl.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке. Шоумена готовы поддержать 22,6% граждан Украины.

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