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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленского покажут в "день тишины": канал "1+1" выступил с заявлением о выборах

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Телеканал "1+1" покажет в "день тишины" 30 марта выпуск "Вечернего квартала" с актером и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом сказано в сообщении компании. По мнению медиагруппы, она таким образом не нарушит законодательство, ссылаясь на то, что Зеленский будет показан как актер, а не политик. Публикуем полное заявление "1+1":

"Сегодня, 24 марта 2019 года, ряд СМИ распространили информацию о том, что 30-го марта, в так называемый "день тишины" перед выборами, на телеканале "1+1" будут транслироваться проекты "Студии Квартал 95", с обвинениями в том, что программа составлялась в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Группа 1+1 медиа хочет заметить, что программная сетка телеканала "1+1" не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет. "Студия Квартал 95" является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов на заказ "1+1". Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Рассмеши комика" и "Чистоньюз" — без участия кандидата в президенты, а выпуск Вечернего Квартала в этот день есть архивным, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом.

Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая господина Зеленского — актера, так же, как и каналы группы 1+1 медиа или другие каналы могут транслировать события с участием Президента во время исполнения обязанностей главы государства, например, международных встреч".

Владимир Зеленский на "Вечернем квартале"

Владимир Зеленский на "Вечернем квартале"

pl.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке. Шоумена готовы поддержать 22,6% граждан Украины.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
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Grich Lara
Grich Lara
Це вже якийсь дурдом,тільки в нас таке можуть придумати,в демократичному світі день тиші,це значить,що ні одного кандидата не покажуть,а тут будуть клоуна показувати,це так можуть всі кандидати зняти кліпи де розказують анекдоти і хай їх всіх показують в день тиші
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Johnson Peter
Johnson Peter
Це все, що потрібно знати про чесність, порядність і повагу до закону кандидата Зеленського. Він інакший, ага. Уявляю який вий би піднявся (заслужено), якби в день тиші крутили виступи і фільми про діючого президента Порошенка (не кандидата Порошенка, ні), про діючих депутатів Тимошенко, Ляшка, і далі по списку (не про кандидатів, ні, ДЕПУТАТІВ). Повна профанація, надіюсь, якщо суд знайде в «акторській грі» клоуна ознаки агітації, його реєстрацію анулюють, щоб іншим не повадно було.
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