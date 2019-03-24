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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленського покажуть в "день тиші": канал "1+1" виступив із заявою про вибори

1.6тЧитати матеріал російською

Телеканал "1+1" покаже в "день тиші" 30 березня випуск "Вечірнього кварталу" з актором і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Про це сказано в повідомленні компанії. На думку медіагрупи, вона таким чином не порушить законодавство, посилаючись на те, що Зеленський буде показаний як актор, а не політик. Публікуємо повну заяву "1+1":

"Сьогодні, 24 березня 2019 року, ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що 30-го березня, у так званий "день тиші" перед виборами, на телеканалі "1+1" транслюватимуться проекти "Студії Квартал 95", зі звинуваченням у тому, що програма складалася на користь кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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Група 1+1 медіа хоче зауважити, що програмна сітка телеканалу "1+1" не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років. "Студія Квартал 95" є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення "1+1". Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, "Розсміши коміка" та "Чистоньюз" - без участі кандидата у президенти, а випуск Вечірнього Кварталу є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом.

Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського - актора, так само як і канали групи 1+1 медіа або інші канали можуть транслювати події за участі Президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей".

Володимир Зеленський на "Вечірньому кварталі"

Володимир Зеленський на "Вечірньому кварталі"

pl.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Шоумена готові підтримати 22,6% громадян України.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
телеканал 1 + 1
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Grich Lara
Grich Lara
Це вже якийсь дурдом,тільки в нас таке можуть придумати,в демократичному світі день тиші,це значить,що ні одного кандидата не покажуть,а тут будуть клоуна показувати,це так можуть всі кандидати зняти кліпи де розказують анекдоти і хай їх всіх показують в день тиші
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Johnson Peter
Johnson Peter
Це все, що потрібно знати про чесність, порядність і повагу до закону кандидата Зеленського. Він інакший, ага. Уявляю який вий би піднявся (заслужено), якби в день тиші крутили виступи і фільми про діючого президента Порошенка (не кандидата Порошенка, ні), про діючих депутатів Тимошенко, Ляшка, і далі по списку (не про кандидатів, ні, ДЕПУТАТІВ). Повна профанація, надіюсь, якщо суд знайде в «акторській грі» клоуна ознаки агітації, його реєстрацію анулюють, щоб іншим не повадно було.
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