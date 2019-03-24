Зеленського покажуть в "день тиші": канал "1+1" виступив із заявою про вибори

Телеканал "1+1" покаже в "день тиші" 30 березня випуск "Вечірнього кварталу" з актором і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Про це сказано в повідомленні компанії. На думку медіагрупи, вона таким чином не порушить законодавство, посилаючись на те, що Зеленський буде показаний як актор, а не політик. Публікуємо повну заяву "1+1":

"Сьогодні, 24 березня 2019 року, ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що 30-го березня, у так званий "день тиші" перед виборами, на телеканалі "1+1" транслюватимуться проекти "Студії Квартал 95", зі звинуваченням у тому, що програма складалася на користь кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Група 1+1 медіа хоче зауважити, що програмна сітка телеканалу "1+1" не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років. "Студія Квартал 95" є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення "1+1". Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, "Розсміши коміка" та "Чистоньюз" - без участі кандидата у президенти, а випуск Вечірнього Кварталу є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом.

Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського - актора, так само як і канали групи 1+1 медіа або інші канали можуть транслювати події за участі Президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей".

Володимир Зеленський на "Вечірньому кварталі" pl.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Шоумена готові підтримати 22,6% громадян України.

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