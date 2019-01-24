Зеленский разобрался с бизнесом в России: новое заявление

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

В сюжете "ТСН" было продемонстрировано соответствующее заявление. "В наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством для моего выхода из состава акционеров компании", – написал Зеленский.

Документ датирован 23 января 2019 года.

Владимир Зеленский Instagram Владимира Зеленского

"28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал", – сказал он.

Как известно, Зеленский владеет 300 акциями компании Green Family LTD.

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

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