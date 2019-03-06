Вибори президента України-2019: як голосувати не за місцем реєстрації

До виборів президента України залишилося менше місяця, а деякі жителі країни не можуть голосувати за місцем реєстрації.

OBOZREVATEL з'ясував, як можна вийти з ситуації, де брати відкріпні талони, і за скільки часу це зробити.

Як голосувати не за місцем реєстрації

Цим правом можуть скористатися переселенці, студенти, всі ті, хто живе, працює або перебуває у відрядженні не за місцем реєстрації.

Для цього треба знайти найближчий Державний реєстр виборців (список адрес за регіонами можна подивитися тут), надати паспорт, довідку з роботи або навчання, про оренду або про робоче відрядження, залежно від вашої ситуації. Останній крок — написати заяву з проханням змінити місце голосування.

Важливо: відкріпний талон дійсний тільки для одного туру. Якщо до другого ситуація не зміниться, процедуру доведеться повторити.

Після зміни місця голосування виборця одразу видалять зі списку за місцем реєстрації і додадуть до того, який зазначений у заяві.

Терміни складання списків виборців

Попередній список виборців та іменні запрошення формуються органом ведення Держреєстру не пізніше, ніж за вісім днів до дня виборів — 22 березня. Із 23 березня можна буде подивитися на дільниці правильність і наявність свого прізвища.

Не пізніше 24 березня іменні запрошення мають бути відіслані за адресою, вказаною у заяві на відкріплення від місця реєстрації.

Самостійно перевірити наявність своїх даних у списках можна в Державному реєстрі виборців за допомогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет виборця".

Адреси держреєстру у Києві

просп. Голосіївський, 42, тел. 03039 (044) 528-25-01, (044) 528-25-00, (044) 281-66-40;

вул. Олександра Кошиця, 11, тел. 02068 (044) 564-96-34, (044) 564-95-02;

просп. Володимира Маяковського, 29, тел. 02225 (044) 548-23-42, 546-55-17, 515-94-91, 546-54-74;

бульв. Праці 1/1, тел. 02094 (044) 559-59-45, 559-93-35, 559-59-77, 559-58-00;

вул. Маршала Тимошенка, 16, тел. 04205 (044) 418-85-09, 418-88-63;

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, тел. 01010 (044) 280-88-60, 280-43-67;

вул. Костянтинівська, 9/6, тел. 04070 (044) 425-90-95, 425-95-33;

вул. Івана Крамського, 10, тел. 03115 (044) 409-28-32, 450-93-41, 409-28-33, 409-28-31;

просп. Повітрофлотський, 41, тел. 03020 (044) 207-09-21, (044) 207-39-35;

вул. Данила Щербаківського, 49, тел. 04111 (044) 400-15-81, 400-45-22, 400-44-26.

Як голосувати українцям у Росії

Відповідь — ніяк. Українці в Росії не зможуть проголосувати на виборчих дільницях в посольстві та в консульствах. ЦВК закрила їх на підставі подання МЗС України.

Як голосувати внутрішнім переселенцям і жителям тимчасово окупованих територій

Процедура аналогічна до тієї, яку проходять люди, котрі не можуть голосувати за місцем реєстрації. Подати необхідні документи треба не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів. Виборці можуть не додавати до заяви документи, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця.

Як голосувати за кордоном

Треба звернутися до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання або перебування щодо свого включення до Реєстру. Список адрес у країнах можна подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реєстрація кандидатів у президенти проходила з 31 грудня 2018 року до 4 лютого 2019-го.

Дата голосування: неділя, 31 березня 2019 року.

Офіційне оголошення результатів виборів (також ЦВК має вирішити, чи буде другий тур): до 10 квітня.

У ЦВК зізналися, що планують витратити на друк бюлетенів для виборів понад 166 мільйонів гривень.

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