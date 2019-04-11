Зустріч з Макроном: у Зеленського відповіли на чутки

У передвиборному штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном в п'ятницю, 12 квітня.
Як заявив в коментарі OBOZREVATEL спікер штабу Дмитро Разумков, вся офіційна інформація буде размешена прес-службою Зеленського.
"Наскільки поінформована у нас Адміністрація Президента, вони краще за всіх знають, що відбувається. Але вся інформація в найближчому майбутньому буде опублікована прес-службою Володимира Зеленського. Я не зможу це зараз прокоментувати", – сказав він.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі перші 10 кроків Зеленського-президента.
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