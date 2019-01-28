"Абсолютная ложь!" Вакарчук ответил на "сенсацию" о выборах президента

В СМИ появилась информация о том, что экс-ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук должен стать доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах.
В тоже время, в пресс-службе его сына, музыканта Святослава Вакарчука OBOZREVATEL опровергли эту информацию.
"Это абсолютная ложь. Иван Вакарчук не планирует быть доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах во Львовской области", - прокомментировали сообщение.
ТСН
Кроме того, сам солист "Окена Ельзы" не собирается на съезд по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты.
"Эта "новость" - абсолютная ложь, которая не имеет никакой связи с реальностью", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале января Вакарчук заявил, что принял для себя решение не баллотироваться на пост президента Украины, однако слухи о его выдвижении не утихали.
Ожидания подогрело его заявление 23 января о том, что он идет в политику.
Поклонники Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку после того, как в новогоднюю ночь о соответствующем решении объявил шоумен Владимир Зеленский.
Музыканта назвали одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины. Но певец избегал прямых ответов на вопросы о его политических амбициях.
28 января Вакарчук окончательно заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.
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