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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Абсолютная ложь!" Вакарчук ответил на "сенсацию" о выборах президента

3.3тЧитать материал на украинском

В СМИ появилась информация о том, что экс-ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук должен стать доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах.

В тоже время, в пресс-службе его сына, музыканта Святослава Вакарчука OBOZREVATEL опровергли эту информацию.

"Это абсолютная ложь. Иван Вакарчук не планирует быть доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах во Львовской области", - прокомментировали сообщение.

ТСН

ТСН

Кроме того, сам солист "Окена Ельзы" не собирается на съезд по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты.

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"Эта "новость" - абсолютная ложь, которая не имеет никакой связи с реальностью", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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