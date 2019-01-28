"Абсолютная ложь!" Вакарчук ответил на "сенсацию" о выборах президента

В СМИ появилась информация о том, что экс-ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук должен стать доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах.

В тоже время, в пресс-службе его сына, музыканта Святослава Вакарчука OBOZREVATEL опровергли эту информацию.

"Это абсолютная ложь. Иван Вакарчук не планирует быть доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах во Львовской области", - прокомментировали сообщение.

ТСН

Кроме того, сам солист "Окена Ельзы" не собирается на съезд по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты.

"Эта "новость" - абсолютная ложь, которая не имеет никакой связи с реальностью", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся