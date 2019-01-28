Кого Вакарчук поддержит на выборах: названы имена

Лидер музыкальной группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук, заявивший, что не будет баллотироваться в президенты, может поддержать Андрея Садового или Анатолия Гриценко.

Такое мнение на странице в Facebook высказал нардеп от БПП Мустафа Найем, предположив, что музыкант свое решение принял еще в начале года.

"Между тем, невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовый. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся", — написал он.

"Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам",— добавил Найем.

Святослав Вакарчук Comments.UA

По его словам, опыт президентских выборов показывает, что поход несколькими разрозненными колоннами — это пораженчество.

"Шанс на самостоятельный проход в парламент имеют только несколько партий. Но и у них недостаточно организационных ресурсов для защиты голосов, агитации и донесения своей программы. А в случае успеха мы получим в следующем парламенте не сильную фракцию, а небольшую группу "белых ворон", — уверен нардеп.

Найем добавил, что с 2014 года ситуация сильно изменилась и крупных игроков с большими ресурсами будет больше, как и еще больше скепсиса и апатии.

Поэтому, по его мнению, уже сейчас следует готовиться к объединению всех сил и создания единой коалиции.

Нардеп рассказал, что такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группами, так и между инициаторами новых проектов. А также отметил: чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов.

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