Зараз стала модною теза про те, що врятувати Україну від “неправильного вибору” Президента може заборона голосувати старшим людям.

По-перше, схожі обмеження вже використовували більшовики, які в Конституції РСФРР зазначили хто не мав права обирати:

1) особи, які використовують найману працю з метою одержання прибутку;

2) громадяни, що живуть на "нетрудові доходи" (від здачі житлового приміщення в оренду, кредитування інших громадян за плату, визначену відсотком за користування грошовими коштами і т. п.);

3) приватні торговці і посередники;

4) представники духовенства;

5) службовці жандармерії, поліції та охоронного відділення.

По-друге, це прямо суперечить Конституції України, оскільки Статтею 70 передбачено наступне:

“Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років”.

Ті люди, які пропонують це зробити, абсолютно темні в законодавстві України. Для того, щоб заборонити комусь брати участь у виборах, необхідно вносити зміни до розділу Конституції про вибори та референдуми, а це, відповідно до тієї ж Конституції, потребує затвердження на референдумі. Вся процедура може зайняти близько двох років.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

В свою чергу, виходить, що прихильники такої концепції вважають, ніби молодь завжди діє на виборах правильно, особливо, коли, наприклад, не приходить на вибори або як нині, що найкращою кандидатурою на пост Президента та Верховного головнокомандувача Збройних Сил України є Зеленський.

На мою думку, в нинішніх умовах необхідно максимально зробити все, щоб люди, які мають конституційне право голосу, стали повноцінними громадянами України, повноцінними платниками податків та знали законодавство, цікавилися як влада розпоряджається бюджетними коштами та не піддавалися на прямий та опосередкований підкуп.

Єдиний вірний шлях – не забороняти голосувати, а перетворювати українців на відповідальних громадян.

Заборонивши комусь голосувати через вік чи професійну діяльність проблему ми не вирішимо, а лише зробимо крок назад до більшовицького режиму.

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