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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

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Украинская группа ТІК организовала необычную кампанию перед предстоящими выборами президента, разместив по Украине билборды с цитатами из нашумевшего клипа "Циклоны", который высмеял предвыборную гонку.

Соответствующие фото из Днепра, Чернигова, Кривого Рога, Полтавы и Кременчуга опубликовала "Україна молода". (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на щитах группа напечатала даты выступлений в указанных городах, подкрепив их едкими высказываниями в сторону кандидатов на выборах.

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"В новый курс на старой кобыле, мы это уже слышали, мы там уже были", "И как бы не вышло нам с вами на зло из маленького Вовки большое **йло", "Не знаю как вам, а как по мне, в шоколаде немного лучше, чем в д*рьме", – процитировали музыканты.

Напомним, по сюжету клипа сельский житель Иван Петрович спасает избирательный участок от затопления фекалиями, из-за чего выборы оказались под угрозой.

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

ТІК оригинальной кампанией "ударил" по кандидатам в президенты: появились фото

Україна молода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист ТІК Бронюк дал громкое интервью о семье, бизнесе и дружбе с политиками.

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Персона
Виктор Бронюк
Место
Украина
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