ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Український гурт ТІК організував незвичайну кампанію перед майбутніми виборами президента, розмістивши по Україні білборди з цитатами з гучного кліпу "Циклони", який висміяв передвиборну гонку.

Відповідні фото з Дніпра, Чернігова, Кривого Рогу, Полтави та Кременчука опублікувала "Україна молода". (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на щитах група надрукувала дати виступів у зазначених містах, підкріпивши їх їдкими висловлюваннями в бік кандидатів на виборах.

"У новий курс на старій кобилі, ми це вже чули, ми там вже билі", "І як би не вийшло нам з вами на зло з маленького Вовки велике **йло", "Не знаю, як вам, а як по мені, в шоколаді трохи краще, ніж у л*йні", – процитували музиканти.

Нагадаємо, за сюжетом кліпу сільський житель Іван Петрович рятує виборчу дільницю від затоплення фекаліями, через що вибори опинилися під загрозою.

Україна молода

Україна молода

Україна молода

Україна молода

Україна молода

Україна молода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст ТІК Бронюк дав гучне інтерв'ю про сім'ю, бізнес і дружбу з політиками.

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