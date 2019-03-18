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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

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Український гурт ТІК організував незвичайну кампанію перед майбутніми виборами президента, розмістивши по Україні білборди з цитатами з гучного кліпу "Циклони", який висміяв передвиборну гонку.

Відповідні фото з Дніпра, Чернігова, Кривого Рогу, Полтави та Кременчука опублікувала "Україна молода". (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на щитах група надрукувала дати виступів у зазначених містах, підкріпивши їх їдкими висловлюваннями в бік кандидатів на виборах.

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"У новий курс на старій кобилі, ми це вже чули, ми там вже билі", "І як би не вийшло нам з вами на зло з маленького Вовки велике **йло", "Не знаю, як вам, а як по мені, в шоколаді трохи краще, ніж у л*йні", – процитували музиканти.

Нагадаємо, за сюжетом кліпу сільський житель Іван Петрович рятує виборчу дільницю від затоплення фекаліями, через що вибори опинилися під загрозою.

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

ТІК оригінальною кампанією "вдарив" по кандидатах у президенти: з'явилися фото

Україна молода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст ТІК Бронюк дав гучне інтерв'ю про сім'ю, бізнес і дружбу з політиками.

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Особа
Віктор Бронюк
Місце
Україна
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